Чи скасують матчі чемпіонату України з футболу через коронавірус – офіційна заява

Виконавчий директор Української Прем'єр-ліги Євген Дикий розповів, чи будуть вживати заходів щодо футбольних матчів в Україні через коронавірус. Станом на 10 березня в Україні зафіксовано один випадок зараження коронавірусом.

У коментарі Sport Arena він заявив, що Прем'єр-ліга вже зв'язувалася з Міністерством охорони здоров'я України з цього приводу.

За його словами, ліга не отримувала документів від відомчих організацій чи Міністерства спорту.

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Минулого тижня ми відправили офіційний лист до Міністерства охорони здоров'я України з проханням максимально оперативно нас інформувати про поточну ситуацію в країні,

– сказав Дикий.

За його словами, Житомирська, Чернівецька, Сумська та Кіровоградська області ввели певні обмеження на проведення масових заходів.

"Якщо буде чітка вказівка ​​"заборонити" проведення масових заходів, звичайно, ми будемо слідувати", – додав Дикий.

Він підкреслив, що в лізі стежать, як розвивається ситуація в Європі та, як європейські ліги реагують на ситуацію.

Якщо ситуація в Україні буде вимагати заходів, ми в екстреному порядку збиратимемо клуби і разом прийматимемо рішення. Варіантів у нас може бути два: припинення чемпіонату або проведення матчів без глядачів. Життя і здоров'я уболівальників і футболістів важливіше,

– зазначив виконавчий директор УПЛ.

Як коронавірус вплинув на футбол?

Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – "Боруссія" Д, "Барселона" – "Наполі", "Валенсія" – "Аталанта", "Баварія" – "Челсі" відбудуться без глядачів.

Також без глядачів пройдуть поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи "Копенгаген" – "Істанбул", "Інтер" – "Хетафе" та "Вольфсбург" – "Шахтар".

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В Іспанії, Німеччині та Франції футбольні матчі найближчим часом відбуватимуться без глядачів. Чемпіонат Італії тимчасового зупинено.

ФІФА на невизначений термін перенесла азійські матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Товариські матчі збірної України зі збірними Франції та Польщі пройдуть без глядачів. Також без глядачів пройдуть товариські матчі Іспанія – Німеччина та Німеччина – Італія.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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