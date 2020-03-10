Чи скасують матчі чемпіонату України з футболу через коронавірус – офіційна заява
Виконавчий директор Української Прем'єр-ліги Євген Дикий розповів, чи будуть вживати заходів щодо футбольних матчів в Україні через коронавірус. Станом на 10 березня в Україні зафіксовано один випадок зараження коронавірусом.
У коментарі Sport Arena він заявив, що Прем'єр-ліга вже зв'язувалася з Міністерством охорони здоров'я України з цього приводу.
За його словами, ліга не отримувала документів від відомчих організацій чи Міністерства спорту.
До теми Друга частина УПЛ: календар матчів та коли зіграють "Шахтар" і "Динамо"
Минулого тижня ми відправили офіційний лист до Міністерства охорони здоров'я України з проханням максимально оперативно нас інформувати про поточну ситуацію в країні,
– сказав Дикий.
За його словами, Житомирська, Чернівецька, Сумська та Кіровоградська області ввели певні обмеження на проведення масових заходів.
"Якщо буде чітка вказівка "заборонити" проведення масових заходів, звичайно, ми будемо слідувати", – додав Дикий.
Він підкреслив, що в лізі стежать, як розвивається ситуація в Європі та, як європейські ліги реагують на ситуацію.
Якщо ситуація в Україні буде вимагати заходів, ми в екстреному порядку збиратимемо клуби і разом прийматимемо рішення. Варіантів у нас може бути два: припинення чемпіонату або проведення матчів без глядачів. Життя і здоров'я уболівальників і футболістів важливіше,
– зазначив виконавчий директор УПЛ.
Як коронавірус вплинув на футбол?
Матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – "Боруссія" Д, "Барселона" – "Наполі", "Валенсія" – "Аталанта", "Баварія" – "Челсі" відбудуться без глядачів.
Також без глядачів пройдуть поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи "Копенгаген" – "Істанбул", "Інтер" – "Хетафе" та "Вольфсбург" – "Шахтар".
Це важливо Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
В Іспанії, Німеччині та Франції футбольні матчі найближчим часом відбуватимуться без глядачів. Чемпіонат Італії тимчасового зупинено.
ФІФА на невизначений термін перенесла азійські матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року в Катарі.
Товариські матчі збірної України зі збірними Франції та Польщі пройдуть без глядачів. Також без глядачів пройдуть товариські матчі Іспанія – Німеччина та Німеччина – Італія.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.