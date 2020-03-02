Чи скасують Євро-2020 та Олімпіаду – офіційні заяви

Чемпіонат Європи з футболу та Олімпійські ігри в Токіо, які повинні відбутися влітку, не планують переносити. У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що підготовка до Олімпіади проходить за планом. Натомість в УЄФА зазначили, що не мають наміру переносити Євро-2020 через епідемію коронавірусу.

Підготовка до Олімпіади триває за планом

У понеділок британське видання Daily Mail повідомило, що Олімпіада може пройти без глядачів, а вболівальники зможуть побачити змагання тільки по телебаченню.

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У пресслужбі МОК інформагентству ТАСС заявили, що підготовка до Олімпійських ігор триває за планом. Втім, там не спростували інформацію, що Олімпіада може відбутися без глядачів.

У МОК заявили, що контрзаходи проти інфекційних хвороб "складають важливу частину загального плану для організації безпечних і захищених Ігор".

"Оргкомітет "Токіо-2020" продовжить співпрацювати з усіма відповідними організаціями, які уважно стежать за будь-якими випадками інфекційних захворювань, і розгляне будь-які заходи, які можуть знадобитися, з усіма зацікавленими організаціями", – йдеться у повідомленні.

У МОК додали, що перебувають у контакті зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

У нас є повна впевненість, що відповідні органи, зокрема, в Японії і Китаї, вживуть необхідних заходів щодо виправлення ситуації,

– додали в прес-службі.

Ігри 2020 року мають пройти в Токіо з 24 липня до 9 серпня.

Євро-2020 відбудеться за планом

Водночас в УЄФА заявили, що не мають наміру переносити Євро-2020 через епідемію коронавірусу.

2 березня в Амстердамі (Нідерланди) відбулися збори виконкому організації. Як повідомляє ТАСС, глава УЄФА Александер Чеферін заявив, що проведення чемпіонату Європи не перебуває під питанням.

Чиновник підкреслив, що на цей момент немає ніяких сумнівів в успішності проведення Євро-2020.

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Чемпіонат Європи повинен відбутися у 12 країнах Європи з 12 червня до 12 липня.

У яких містах відбудеться Євро-2020?

Амстердам (Нідерланди)

Баку (Азербайджан)

Більбао (Іспанія)

Бухарест (Румунія)

Будапешт (Угорщина)

Копенгаген (Данія)

Дублін (Ірландія)

Глазго (Шотландія)

Лондон (Англія)

Мюнхен (Німеччина)

Рим (Італія)

Санкт-Петербург (Росія)

Раніше видання The Guardian повідомляло, що матч відкриття Євро-2020 пройде в Римі 12 червня, незважаючи на коронавірус. Про це виданню завили в УЄФА.

Коронавірус у Європі

У 26 країнах Європи зафіксовано випадки зараження коронавірусом. Найбільше випадків зараження коронавірусом у Європі зафіксовано в Італії.

Станом на 2 березня кількість заражених коронавірусом в Італії становила 1 694 людини, 83 пацієнти вже одужали, а 34 – померли.

Через спалах коронавірусу в Італії були перенесені матчі Серії А та інших футбольних дивізіонів.

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що Італія вжила належні заходи для стримування поширення нового коронавірусу.



Міфи та правда про коронавірус / інфографіка 24 каналу