Чи варто Володимиру Кличку відновлювати боксерську кар'єру? Опитування читачів Спорт24

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Володимир Кличко
Володимир Кличко

Український боксер Володимир Кличко отримав пропозицію відновити спортивну кар'єру. На кону – 1 мільярд гривень (або ж 40 мільйонів доларів). Та для цього треба перемогти трьох боксерів.

Пропозицію Володимирові Кличку вийти в ринг зробила стрімінгова платформа DAZN. Її керівництво запропонувало українцю провести три бої у 2019 році. За перемоги у цих поєдинках боксер отримає 40 мільйонів доларів. А також відсотки від трансляції другого та третього поєдинків.

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Та варто нагадати, що Володимир Кличко ще у 2017 році закінчив кар'єру. Зараз йому 42 роки (25 березня виповниться 43). Тож для того, щоб хоча б набрати форму, йому треба буде час. Та й суперники будуть грізні.

За повідомленням ЗМІ, першим суперником Володимира Кличка має бути боксер, який входить в топ-10 світового рейтингу. Два наступні суперники – це Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Першому з них Кличко-молодший програв свої титули чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring у важкій вазі. Це відбулося ще 28 листопада 2015 року. А поразку зафіксували судді після 12 раундів. 

Ентоні Джошуа переміг Володимира Кличка 29 квітня 2017 року. При цьому що рефері зупинив бій у 11-му раунді після двох нокдаунів українця. У цьому бою Кличко втратив вакантні титули WBA та IBO. А вже 3 серпня 2017 року він оголосив про завершення спортивної кар'єри.

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Відтак Кличко має битися проти двох боксерів, які досі боксують. І яким програв свої останні бої на професійному ринзі. Тож чи варто йому повертатися в ринг?

 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Володимир Кличко
Джерело: 24 Канал
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