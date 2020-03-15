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Чи відбудуться товариські матчі збірної України – офіційна заява

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збірна України / УАФ

Товариські матчі збірної України проти Франції та Польщі, які повинні відбутися у березні, ймовірно, не будуть скасовані. 27 березня "синьо-жовті" у Парижі мають зустрітися з Францією, а 31-го у Хожуві з Польщею. Поки прийнято рішення, що матчі пройдуть без глядачів через пандемію коронавірусу.

Генеральний секретар Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький розповів каналам "Футбол 1,2,3", що поки Україна готується до матчів.

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Питання номер один – ці два найближчих матчі збірної. Поки що вони заплановані, ми готуємося до їх проведення в закритому режимі, без уболівальників. Якщо буде інше рішення УЄФА, уряду Франції чи Польщі, ми будемо оперативно на нього реагувати,
– заявив Запісоцький.

Водночас президент Федерації футболу Польщі Збігнєв Бонек підтвердив можливе скасування товариського матчу збірних України і Польщі. Втім, рішення поки не прийнято.

Коронавірус у Франції та Польщі

  • Коронавірус завдав сильного удару по Франції, де майже 5 тисяч хворих і 91 померлий. Франція закрила для відвідування місця загального користування, включаючи ресторани, кафе, кінотеатри і нічні клуби.
  • У Польщі ситуація дещо краща. Станом на 15 березня там підтверджено 111 випадків зараження коронавірусом, троє людей померло, тринадцятеро одужало.
  • Через пандемію коронавірусу від опівночі 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 канал

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Спорт Футбол
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