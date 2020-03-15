Чи відбудуться товариські матчі збірної України – офіційна заява

Товариські матчі збірної України проти Франції та Польщі, які повинні відбутися у березні, ймовірно, не будуть скасовані. 27 березня "синьо-жовті" у Парижі мають зустрітися з Францією, а 31-го у Хожуві з Польщею. Поки прийнято рішення, що матчі пройдуть без глядачів через пандемію коронавірусу.

Генеральний секретар Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький розповів каналам "Футбол 1,2,3", що поки Україна готується до матчів.

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Питання номер один – ці два найближчих матчі збірної. Поки що вони заплановані, ми готуємося до їх проведення в закритому режимі, без уболівальників. Якщо буде інше рішення УЄФА, уряду Франції чи Польщі, ми будемо оперативно на нього реагувати,

– заявив Запісоцький.

Водночас президент Федерації футболу Польщі Збігнєв Бонек підтвердив можливе скасування товариського матчу збірних України і Польщі. Втім, рішення поки не прийнято.

Коронавірус у Франції та Польщі

Коронавірус завдав сильного удару по Франції, де майже 5 тисяч хворих і 91 померлий. Франція закрила для відвідування місця загального користування, включаючи ресторани, кафе, кінотеатри і нічні клуби.

У Польщі ситуація дещо краща. Станом на 15 березня там підтверджено 111 випадків зараження коронавірусом, троє людей померло, тринадцятеро одужало.

Через пандемію коронавірусу від опівночі 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 канал

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