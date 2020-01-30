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Чи скасують гран-прі Китаю Формули-1 через коронавірус: офіційна заява

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Гран-прі Китаю / FIA

У Міжнародній автомобільній федерації (ФІА) розповіли про долю гран-прі Китаю, яке повинно відбутися 19 квітня. Гран-прі можуть скасувати через спалах коронавірусу.

У ФІА заявили, що уважно стежать за розвитком ситуації у Китаї під керівництвом президента Медичної комісії ФІА професора Жерара Сайллана.

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В організації переконують, що оцінять календар майбутніх перегонів і, при необхідності, приймуть будь-які заходи, необхідні для захисту світової спільноти автоспорту і широкої громадськості.

Новий сезон Формули-1 стартує 15 березня 2020 року в Австралії.

Календар Формули-1 на 2020 рік – читайте тут.

З Китаю переносять змагання

  • Зазначимо, що це не перші змагання, які переносять з Китаю через спалах коронавірусу. Так, матчі олімпійського відбору з баскетболу серед жіночих збірних перенесли з Фошаню до сербського Белграда.
  • Оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо".
  • Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення скасувати етап Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньціні через спалах коронавірусу.
  • А зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики, який мав пройти в китайському Нанкіні з 13 до 15 березня, перенесли на 2021 рік.

Основне про коронавірус:

  • Новий коронавірус з Китаю (2019-nCoV) активно поширюється світом. Станом на 30 січня інфіковані понад 7 тисяч людей, 172, на жаль, померли. Втім, є і хороші новини  138 осіб вилікувалися.
  • Симптоми коронавірусу: лихоманка, головний біль, кашель, ускладнене дихання, слабкість.
  • У Китаї вже ввели карантин у 16 містах, зокрема в Ухані, звідки почалося зараження.
  • В Україні не зафіксований жоден випадок захворювання. Проте МОЗ вживає усіх заходів безпеки, аби не допустити поширення коронавірусу у нашій країні. Зокрема, усіх пасажирів, що прибули з Китаю, перевіряють на наявність ознак захворювання.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1 Коронавірус 2020
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