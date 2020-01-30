Чи скасують гран-прі Китаю Формули-1 через коронавірус: офіційна заява

У Міжнародній автомобільній федерації (ФІА) розповіли про долю гран-прі Китаю, яке повинно відбутися 19 квітня. Гран-прі можуть скасувати через спалах коронавірусу.

У ФІА заявили, що уважно стежать за розвитком ситуації у Китаї під керівництвом президента Медичної комісії ФІА професора Жерара Сайллана.

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В організації переконують, що оцінять календар майбутніх перегонів і, при необхідності, приймуть будь-які заходи, необхідні для захисту світової спільноти автоспорту і широкої громадськості.

Новий сезон Формули-1 стартує 15 березня 2020 року в Австралії.

Календар Формули-1 на 2020 рік – читайте тут.

З Китаю переносять змагання

Зазначимо, що це не перші змагання, які переносять з Китаю через спалах коронавірусу. Так, матчі олімпійського відбору з баскетболу серед жіночих збірних перенесли з Фошаню до сербського Белграда.

перенесли Оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо".

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення скасувати етап Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньціні через спалах коронавірусу.

А зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики, який мав пройти в китайському Нанкіні з 13 до 15 березня, перенесли на 2021 рік.

Основне про коронавірус: