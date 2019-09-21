Чи втримає лідерство "Кременчук" та "Донбас" проти аутсайдера: анонс третього туру УХЛ

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Чи втримає лідерство "Кременчук" та "Донбас" проти аутсайдера: анонс третього туру УХЛ

Чи втримається "Кременчук" на першій позиції турнірної таблиці? Чи надолужить "Дніпро" упущені очки? І чи здобуде МХК "Динамо" першу перемогу в сезоні? Все про головні матчу третього туру Української хокейної ліги – Парі-Матч.

Неділя, 22 вересня.

Кременчук – Крижані Вовки

22 вересня на льодовій арені "Айсберг" ХК "Кременчук" прийме "Крижаних  Вовків". Останній матч для "Кременчука" став битвою за лідерство в турнірній таблиці чемпіонату УХЛ – Парі-Матч. "Містяни" впоралися з поставленим завданням, і на даний момент займають першу позицію за очками. "Крижані Вовки" на 4 місці за очками через недавню поразку "Донбасу". У минулому сезоні "вовки" жодного разу не змогли обіграти "Кременчук", але обидві команди значно змінили склади, і можуть видати непередбачуваний результат. Не можна не відзначити молодого воротаря киян – Максима Дуве, який проявив себе в матчі з МХК "Динамо".

Про попередній тур: "Кременчук" залишився лідером УХЛ, перша перемога "Білого Барсу"

Дніпро – Білий Барс

Зустріч між "Дніпром" та "Білим Барсом" пройде на арені "Фаворит" в Херсоні. На даний момент "Білий Барс" знаходиться на дві позиції вище херсонців в турнірній таблиці. У минулому сезоні "кішкам" так і не вдалося жодного разу обіграти "Дніпро". А в цьому сезоні білоцерківці вже випробували досвід і перемоги ("Динамо"), і поразки ("Кременчук"). Варто нагадати, що команди зустрічалися на передсезонному турнірі Kremenchuk Open Cup 2019. "Білий Барс" зайняв останню позицію в турнірі, але гравці та тренери команд-суперниць відзначали, що поєдинок з цим клубом цікавий і непередбачуваний.

Понеділок, 23 вересня

Донбас – Динамо

На арені "Альтаїр" в Дружківці "Донбас" прийме "Динамо". За історію зустрічей між цими командами "Динамо" також не вдалося жодного разу обіграти донеччан. Для "динамівців" ця зустріч може стати першою з переможним результатом в 4-му сезоні, але шанси на такий результат не великі. "Донбас" завдяки розгромній перемозі над "Крижаними Вовками" посів друге місце в турнірній таблиці, і не планує втрачати очки з командами з другої трійки.

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Теги: Спорт Хокей ХК Білий Барс ХК Крижані Вовки ХК Донбас ХК Кременчук МХК "Динамо" ХК Дніпро
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