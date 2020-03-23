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Чи залишиться Шевченко у збірній України

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Андрій Шевченко / УАФ

Контракт Андрія Шевченка зі збірною України закінчується влітку 2020 року. Українська асоціація футболу веде перемовини з Шевченком щодо продовження угоди.

Глава УАФ Андрій Павелко у програмі "Великий футбол" розповів про ведення переговорів. За його словами, перемовини тривають добре.

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Думаю, нашим уболівальникам, гравцям збірної сьогодні неможливо уявити збірну без Шевченка. Сама відповідь напрошується, але про офіційне підписання, думаю, дізнаєтеся окремо. Упевнений, буде все позитивним для наших уболівальників, збірної і гравців команди,
– сказав Павелко.

Павелко переконаний, що збірна України виступить на Євро-2020 у 2021 році на чолі з Шевченком.

Водночас у програмі "Профутбол" повідомили, що Шевченко може продовжити контракт з УАФ на два роки.

Досягнення Шевченка на чолі збірної України

  • Шевченко потрапив до збірної України перед чемпіонатом Європи у 2016 році. У команді він був помічником головного тренера Михайла Фоменка.
  • Після Євро-2016 Шевченко очолив збірну України. У дебютному матчі збірна зіграла внічию з Ісландією у рамках відбору на чемпіонат світу 2018.
  • Збірна України не змогла вийти на ЧС-2018 у Росії, поступившись місцем Ісландії та Хорватії.
  • У 2019 році збірна України дебютувала у Лізі націй. Українці посіли перше місце в групі з Чехією та Словаччиною.
  • Це дозволило команді вийти у перший дивізіон. У 2020 році суперниками України в Лізі націй будуть Іспанія, Німеччина та Швейцарія.
  • Найуспішнішим роком для Шевченка став 2019-й. "Синьо-жовті" виграли кваліфікацію на Євро-2020, обігравши в групі чинних чемпіонів Європи португальців.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу
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