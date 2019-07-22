Чи зможе "Динамо" пройти "Брюгге"? опитування

Київське "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє проти бельгійського "Брюгге".

Перший матч відбудеться 6 або 7 серпня на полі суперника, а матч-відповідь – 13 серпня на столичному НСК "Олімпійський".

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У минулому сезоні бельгійський клуб, за який виступає українець Едуард Соболь, грав на груповому етапі Ліги чемпіонів. У групі, де були "Боруссія" Д, "Атлетіко" й "Монако" бельгійці посіли третє місце.

Відтак, "Брюгге" продовжив єврокубкову кампанію у Лізі Європи. Вже в 1/16 фіналу бельгійці програли австрійському "Зальцбургу".

У свою чергу "Динамо" в минулому сезоні не змогло подолати раунд плей-офф, у якому програло "Аяксу". У Лізі Європи "біло-сині" дійшли до 1/8 фіналу, де розгромно програли "Челсі".