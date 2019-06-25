Чи зможе Світоліна перемогти: прогноз букмекерів на Вімблдон-2019

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Еліна Світоліна вирушає за головним призом Вімблдону-2019. Прима українського тенісу – серед претенденток на тріумф на британському Grand Slam – Світоліна 10 у рейтингу фавориток.

Вирішальний матч жіночої сітки Вімблдону запланували на 14 липня.

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Прогноз MarathonBet на турнір 

Так, коефіцієнт на те, що Еліна переможе на турнірі – 19. А головною претенденткою на титул за версією експертів є перша ракетка планети Ешлі Барті – 6.25.

Прогноз букмекерів на турнір Вімблдону
Прогноз букмекерів на турнір Вімблдону

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 канал
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