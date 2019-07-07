Чи зможе Світоліна встановити персональний рекорд на Вімблдоні: прогнози букмекерів

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Тенісистка Еліна Світоліна спробує зняти закляття Вімблдона. Українка ще жодного разу в кар’єрі не грала у чвертьфіналі трав’яного турніру серії Grand Slam.

Від персонального рекорду Світоліну відділяє перемога над хорваткою Петрою Мартіч. Саме українську тенісистку експерти вважають фавориткою протистояння.

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1,85 – коефіцієнт на перемогу Світоліної. 2,04 – на Мартіч.

Що таке Вімблдон? Вімблдонський турнір або Вімблдонський чемпіонат – це найстаріший двотижневий турнір великого тенісу, який кожного року відбувається на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні.

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Перемогу обіцяють Світоліній

Найбільш ймовірний підсумок протистояння – перемога Світоліної за сетами з рахунком 2-0. Найменш ймовірний – перемога Мартіч з рахунком 2-1.

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Букмекери обіцяють перемогу Світоліній за сетами

Українка виграла три попередні дуелі проти хорватки і спробує продовжити хорошу традицію в понеділок. Матч стартує 8 липня о 13:00 за київським часом.

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Теги: Спорт Теніс Вімблдон Новини Спорту Еліна Світоліна
Джерело: 24 канал
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