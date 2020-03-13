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Чи зможе Усик перемогти Чісору? Опитування

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Олександр Усик / twitter.com/DAZN_USA

Український боксер Олександр Усик 23 травня проведе другий бій у суперважкій вазі. Суперником непереможного олімпійського чемпіона з України стане Дерек Чісора.

Усик, який завоював усі титули у важкій вазі та став абсолютним чемпіоном, прагне повторити досягнення у суперважкій вазі. У цій ваговій категорії ще не було абсолютних чемпіонів.

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Перший крок до своєї мети Олександр зробив у середині жовтня 2019 у Чикаго (США). Українець дебютував у суперважкій вазі, здолавши Чазза Візерспуна.

Окрім того, WBO назвала Усика офіційним претендентом на титул у суперважкій вазі. Поясом володіє Ентоні Джошуа. Щоб зустрітися з британським чемпіоном українцю потрібно перемогти в наступному поєдинку Дерека Чісору.

Чісора має велику кількість поєдинків за плечима. Статистика Чісори на професійному ринзі – 41 бій і 32 перемоги.

Дерек встиг провести декілька поєдинків з топ-боксерами. Зокрема, у 2012 році Чісора програв Віталію Кличку, у 2014 році – Тайсону Ф'юрі, а згодом і Девіду Хею.

Хоч Чісора й програв усі ці поєдинки, однак він здобув неоціненний досвід.

 

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Бокс Спорт Олександр Усик Опитування 24
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