Чи зможе збірна України вийти з групи на Євро-2020? Опитування

Збірна України на груповому етапі Євро-2020 зіграє з Нідерландами, Австрією та ще однією збірною, яка здобуде путівку в березні у раунді плей-офф.

Четвертим суперником України на чемпіонаті Європи стане переможець шляху плей-офф A або D. Матчі плей-офф відбудуться у березні 2020 року.

Новини за темою: Євро-2020: результати жеребкування групового етапу

За путівку на Євро у плей-офф A борються: Ісландія – Румунія та Болгарія – Угорщина. У шляху D – Грузія – Білорусь та Північна Македонія – Косово.

Перший матч на груповому етапі чемпіонату Європи підопічні Андрія Шевченка зіграють 14 червня в Амстердамі проти Нідерландів.

18 червня "синьо-жовтих" чекає зустріч у Бухаресті з командою з плей-офф. Останню гру в групі Україна зіграє 22 червня в Бухаресті проти Австрії.

Переможець групи C в 1/8 фіналу зіграє проти найкращого третього місця групи D, E, F. Друге місце групи C в 1/8 фіналу зустрінеться з переможцем групи A.

Якщо третя команда групи C виявиться однією з найкращих, то в 1/8 фіналу може зіграти з переможцем групи F або E.