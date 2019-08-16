Чи зможе "Зоря" перемогти "Еспаньйол" у Лізі Європи? Опитування

Луганська "Зоря" після того, як перемогла ЦСКА Софія зіграє у фіналі кваліфікації Ліги Європи сезону 2019/2020. Суперником українського клубу буде грізна іспанська команда "Еспаньйол".

Саме на стадії плей-офф "Зоря" припинила виступи в минулому сезоні. Луганський клуб драматично програв німецькому "Лейпцигу".

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На шляху до плей-офф Ліги Європи "Еспаньйол" розгромив ісландський клуб "Стьярнан" та познущався зі швейцарського "Люцерну".

Шанси на те, що підопічні Віктора Скрипника зупинять "біло-синіх" вкрай малі. Однак "Зоря" вже неодноразово доводила, що може боротися з досвідченими європейськими клубами. Зокрема, торік "мужики" перемогли португальську "Брагу".

Перший матч плей-офф Ліги Європи між "Еспаньйолом" та "Зорею" відбудеться 22-го серпня в Іспанії.