Український захисник Дмитро Чигринський допоміг команді вийти у фінал Кубка Греції. АЕК зробив камбек у матчі.

У другому півфінальному матчі АЕК українця Дмитра Чигринського зустрічався із "Арісом", пише 24 канал.

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Перемога у вісьмох

Перший матч між командами відбувся ще 4 березня і завершився перемогою АЕКа з рахунком 2:1. Своєю чергою вчора, 24 червня, команди розписали бойову нічию – 2:2. яка дала змогу АЕКу українця вийти у фінал Кубка Греції.

До 96-ї хвилини "Аріс" вів у рахунку у два голи. Здавалось, що саме вони зможуть поборотись за кубок, але незадовго до фінального свистка АЕК знайшов в собі сили забити. Матч перейшов у додаткові тайми.

На 105-й хвилині команда Каррери зуміла зрівняти рахунок.

Наприкінці другого овертайму справжні пристрасті розгорілись на полі. Все завершилося великою кількістю гірчичників, троє гравців АЕКа були видалені з поля.