Чигринський допоміг АЕКу у божевільному матчі: чотири голи та три вилучення – відео
Український захисник Дмитро Чигринський допоміг команді вийти у фінал Кубка Греції. АЕК зробив камбек у матчі.
У другому півфінальному матчі АЕК українця Дмитра Чигринського зустрічався із "Арісом", пише 24 канал.
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Перемога у вісьмох
Перший матч між командами відбувся ще 4 березня і завершився перемогою АЕКа з рахунком 2:1. Своєю чергою вчора, 24 червня, команди розписали бойову нічию – 2:2. яка дала змогу АЕКу українця вийти у фінал Кубка Греції.
До 96-ї хвилини "Аріс" вів у рахунку у два голи. Здавалось, що саме вони зможуть поборотись за кубок, але незадовго до фінального свистка АЕК знайшов в собі сили забити. Матч перейшов у додаткові тайми.
На 105-й хвилині команда Каррери зуміла зрівняти рахунок.
Наприкінці другого овертайму справжні пристрасті розгорілись на полі. Все завершилося великою кількістю гірчичників, троє гравців АЕКа були видалені з поля.
Додамо, що український захисник АЕКа провів на полі весь поєдинок.
Ще одним фіналістом Кубка Греції став "Олімпіакос". "Червоно-білі" виявились сильнішими за ПАОК.
- У 2016 році підписав дворічний контракт із грецьким "АЕКом" із можливістю продовження на один сезон. Дебютував за нову команду у липня у поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти французького "Сент-Етьєна" і допоміг втримати нічию 0:0.
- У березні цього ж року продовжив контракт з АЕКом до літа 2020 року з можливістю пролонгації ще на один рік. Чигринський допоміг команді здобути перший за 24 роки – титул чемпіона Греції.
Огляд матчу Аріс – АЕК