Чигринський отримав травму у матчі Кубка Греції, його з поля забрали медики: фото

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Дмитро Чигринський травмувався у матчі за АЕК
Дмитро Чигринський травмувався у матчі за АЕК / novasports.gr

Український захисник грецького АЕК Дмитро Чигринський отримав травму у матчі Кубка Греції. У грі проти "Атромітоса" гравець був замінений ще на початку зустрічі.

Ще на 8-ій хвилині Чигринський отримав травму, а вже на 10-ій хвилині його замінили.

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При цьому Чигринський покидав поле на машині медиків. І тримався за руку.

Варто зазначити, що Дмитро Чигринський – колишній гравець збірної України. Останній матч за "синьо-жовтих" захисник провів ще у 2011 році.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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