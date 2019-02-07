Чигринський отримав травму у матчі Кубка Греції, його з поля забрали медики: фото
Український захисник грецького АЕК Дмитро Чигринський отримав травму у матчі Кубка Греції. У грі проти "Атромітоса" гравець був замінений ще на початку зустрічі.
Ще на 8-ій хвилині Чигринський отримав травму, а вже на 10-ій хвилині його замінили.
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При цьому Чигринський покидав поле на машині медиків. І тримався за руку.
Варто зазначити, що Дмитро Чигринський – колишній гравець збірної України. Останній матч за "синьо-жовтих" захисник провів ще у 2011 році.
Джерело: 24 Канал
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