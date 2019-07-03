Чилі – Перу: прогноз букмекерів на матч

Збірна Чилі зробить ще один крок до захисту титулу. Чинному чемпіону Копа Амеріка фахівці віддають статус фаворита у півфінальному протистоянні проти команди Перу.

Коефіцієнт на перемогу чилійців – 1,96, а на збірну Перу - 4,8. Нічия – 3,28.

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Великої кількості голів у матчі Чилі – Перу експерти не очікують. Коефіцієнт 2,375 на те, що суперники організують щонайменше три м’ячі. Тотал менше двох з половиною лише 1,57.



Прогноз букмекерів на матч Чилі – Перу

І на це є об'єктивні причини. До півфіналу Чилі та Перу пробились лише у серії пенальті після нульових нічиїх. Поберегти нерви своїм фанатам вже в очному протистоянні спробують в ніч з 4 липня о 03:30 за київським часом.

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