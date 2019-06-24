Чилі – Уругвай: прогноз букмекерів на матч

Чилі та Уругвай між собою розіграють перший рядок квартету "Сі" у Кубку Америки в заключному турі групового етапу.

Для цього Суаресу, Кавані та компанії потрібно обов'язково перемагати. А відтак і фахівці віддають їм перевагу.

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• 2,13 – коефіцієнт на тріумф Уругваю;

• 3, 58 – коефіцієнт, що вікторію відствяткує Чилі;

• 3, 32 – коефіцієн на нічию.



Коефіцієнти щодо гри Чилі – Уругвай



Чилі – Уругвай: прогноз букмекерів

На цьогорічному Кубку Америки чилійці виступають трохи краще: у їхньому активі перемоги над Японією та Еквадором. А от Уругвай з останнім розібрався, але розписав мир із гостями турніру. Чи вдасться Чилі зберегти лідерство в групі "Сі", дізнаємося вже в ніч з 24 на 25 червня. Стартовий свисток прозвучить о другій ночі.

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