Чилі – Уругвай: прогноз букмекерів на матч

3 Читать новость на русском

Чилі та Уругвай між собою розіграють перший рядок квартету "Сі" у Кубку Америки в заключному турі групового етапу.

Для цього Суаресу, Кавані та компанії потрібно обов'язково перемагати. А відтак і фахівці віддають їм перевагу.

Читайте також: Грузинські футболісти вийшли на матч з антиросійськими лозунгами: фото

• 2,13 – коефіцієнт на тріумф Уругваю;
• 3, 58 – коефіцієнт, що вікторію відствяткує Чилі;
• 3, 32 – коефіцієн на нічию.

чилі уругвай букмекерські ставки
Коефіцієнти щодо гри Чилі – Уругвай

чилі уругвай букмекери
Чилі – Уругвай: прогноз букмекерів

На цьогорічному Кубку Америки чилійці виступають трохи краще: у їхньому активі перемоги над Японією та Еквадором. А от Уругвай з останнім розібрався, але розписав мир із гостями турніру. Чи вдасться Чилі зберегти лідерство в групі "Сі", дізнаємося вже в ніч з 24 на 25 червня. Стартовий свисток прозвучить о другій ночі.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У РФ назвали умову для збереження транзиту газу через Україну
сьогодні
1494
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Чилі
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Швейцарський тенісист Федерер виграв 102-й титул у кар'єрі
23 червня 16:37 Швейцарський тенісист Федерер виграв 102-й титул у кар'єрі
379
Трансфери команд УПЛ: онлайн
21 червня 18:30 Трансфери команд УПЛ: онлайн
1826
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
20 червня 18:15 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
688
Фьюрі знову продемонстрував свій голос, шикарно заспівавши: відео
23 червня 13:19 Фьюрі знову продемонстрував свій голос, шикарно заспівавши: відео
450
Бразилія розтрощила Перу й вийшла у плей-офф Копа Америка, Венесуела здолала Болівію: відео
23 червня 10:34 Бразилія розтрощила Перу й вийшла у плей-офф Копа Америка, Венесуела здолала Болівію: відео
618
Новини
Більше новин
Залиште відгук