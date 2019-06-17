Чилі – Японія: прогноз букмекерів на матч Кубка Америки

Чинний володар Кубка Америки Чилі розпочне захист титулу поєдинком проти Японії.

Матч Японії та Чилі – один із центральний у стартовому турі. Фаворитом дуелі експерти вважають чинного тріумфатора турніру.

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1,42 – коефіцієнт на перемогу Чилі;

8,6 – коефіцієнт на Японії;

4,35 – коефіцієнт на нічию.



Прогноз букмекерів на матч

І це при тому, що ось уже три зустрічі поспіль команда з Азії не програє.



Попередні поєдинки збірної Японії

Чи встоять японці перед титулованим суперником дізнаємося вже зовсім скоро. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 2:00 у вівторок, 18 червня.