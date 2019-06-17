Чилі – Японія: прогноз букмекерів на матч Кубка Америки

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Чинний володар Кубка Америки Чилі розпочне захист титулу поєдинком проти Японії.

Матч Японії та Чилі – один із центральний у стартовому турі. Фаворитом дуелі експерти вважають чинного тріумфатора турніру.

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1,42 – коефіцієнт на перемогу Чилі;
8,6 – коефіцієнт на Японії;
4,35 – коефіцієнт на нічию.

прогноз букмекерів на матч кубка Америки
Прогноз букмекерів на матч

І це при тому, що ось уже три зустрічі поспіль команда з Азії не програє.


Попередні поєдинки збірної Японії

Чи встоять японці перед титулованим суперником дізнаємося вже зовсім скоро. Стартовий свисток поєдинку пролунає о 2:00 у вівторок, 18 червня.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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