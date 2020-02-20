Чиновника федерації скелелазіння хочуть відсторонити через сексуальні домагання

Представники збірної України зі скелелазіння ініціювали відсторонення віцепрезидента Федерації скелелазіння та альпінізму Артура Печія. Його звинувачують у сексуальних домаганнях.

Відкритого листа з вимогою відсторонити Печія підписали сім з дев'яти членів збірної України зі скелелазіння, інформує ТСН.

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"Артур Миколайович гладив Михайла Ткачука за потилицю і робив масаж всього тіла зі спущеними трусами", – розповів член збірної України Сергій Топішко.

Артур по десять разів на день розпитував хлопчиків, хто, коли і скільки разів на день мастурбував, а також розповідав, коли і як він це робив,

– зачитав свідчення одного зі спортсменів адвокат Шаді Саад.

Печій з'явився на пресконференції і назвав інформацію наклепом.

"В тих заявах, які хлопці написали, явно показано, що це замовний наклеп. Брудна піар-акція, спрямована проти мене і федерації, щоб один з кандидатів, який присутній на цьому брифінгу, Геннадій Копійка, зміг обратися президентом федерації", – сказав Печій.

Також у своєму фейсбуці Печій опублікував допис, в якому припустив, що спортсменів змусили підписати відкритого листа.

Третє питання для мене було набагато складнішим. Я про заяви, які зачитували від імені деяких хлопців. Заяви, повних огидних подробиць, придуманих, щоб надати їм достовірності. У мене немає сумнівів, що тексти написані іншими людьми. Просто тому, що багато років спілкувався з хлопцями, знаю, як вони думають і як пишуть. Допускаю, що їх умовили це підписати,

– написав чиновник.

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Майстер спорту зі скелелазіння Павло Векла у листопаді розповів, що в період з 2005 до 2013 роки постійно піддавався моральному, фізичному та сексуальному насильству з боку Печія.

"Я був слабкою дитиною. Як тільки це сталося у перший раз – я страшенно боявся. Боявся зізнатися іншим – це ж ганьба. Далі був шантаж... Я пам'ятаю розмову на вулиці в Австрії: "Ти ніхто, ти нічого не вартий без мене. Збирай свої речі і йди геть". Треба було так і зробити. Але не зробив", – написав спортсмен у фейсбуці.

За його словами, тренер забороняв будь-які розмови про протилежну стать.

"У Німеччині дітям ще в школі кажуть, що таке педофілія. І якщо хоч найменший натяк – до батьків та заяву в поліцію. У нас, на жаль, по іншому. Це слово я знайшов лише через багато років, коли я вже вчився в університеті та почав читати в інтернеті, які можуть бути наслідки після анального сексу. Знайдена інформація не була смертельною, тому я б змирився з цим. Я продав себе в сексуальне рабство. Бо я не міг нічого змінити. У мене не було ніякого впливу, ні друзів, ні розумних психологів та юристів", – зазначив спортсмен.

За словами Векли, Печій намагався перешкоджати йому і після того, як спортсмен покинув збірну.