24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Чиновники хочуть забрати квартиру в зіркового українського боксера

165 Читать новость на русском
Віктор Вихрист / segodnya.ua

У Кременчуці місцеві чиновники готуються відібрати державну стипендію і квартиру у боксера Віктора Вихриста, оскільки той перейшов у професіонали.

Управління молоді та спорту винесло на сесію Кременчуцької міської ради рішення про позбавлення Вихриста стипендії в розмірі 6 тисяч гривень на місяць, повідомляє telegraf.in.ua.

Читайте також: Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа

Гроші запропонували розподілити між трьома іншими спортсменами:

З огляду на клопотання установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту міста Кременчука, додатково вносяться до списку спортсменів стипендіатів Кременчуцької міської ради Полтавської області на 2020 рік три спортсмена: Артищенко Руслан Володимирович (бокс) Семенцов Ілля Денисович (греко-римська боротьба) Щава Кирило Сергійович (велосипедний спорт) з розрахунку (11 місяців х 2000 грн х 3 людини = 66 000 грн).

Також через невиконання ряду умов боксера позбавлять службової квартири. Боксер отримував житло за умови, що 10 років буде тренувати дітей в дитячо-юнацькій спортивній школі і буде представляти Кременчук на українських і міжнародних турнірах.

  • Віктор Вихрист оголосив про перехід у професіонали 29 січня і вже на наступний день отримав дебютного суперника. На професійному ринзі Віктор виступатиме не під своїм прізвищем, а як Віктор Фауст.
  • Віктор Фауст (Вихрист) дебютував у професійному боксі з перемоги над білорусом Андрієм Мазаніком (13-11, 10 КО). Бій тривав всього 55 секунд. Український боксер впевнено декласував свого опонента, здобувши свою першу перемогу на профі-рингу.
  • Федерація боксу України дискваліфікувала тренера і менеджера Вихриста через перехід боксера в професіонали, оскільки боксер був претендентом на медаль Олімпіади, а професіоналам заборонено приймати участь в олімпійському боксі.

Хто такий Віктор Вихрист?
Вихрист український боксер, який протягом багатьох років входив до складу Національної збірної України з боксу серед чоловіків. Є багаторазовим чемпіоном України. Виступав у складі професіонального боксерського клубу "Українські отамани". Переможець та призер міжнародних турнірів найвищої категорії.

Перший вагомий титул виборов у 2017 році здобувши золото на Чемпіонаті Європи з боксу серед чоловіків, який проходив у Харкові. В 2019 році підтвердив статус найсильнішого боксера Європи ставши чемпіоном Європейських ігор у Мінську у складі збірної України.

Скільки газу залишилось у сховищах України станом на лютий: нові дані
сьогодні
9906
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Віктор Вихрист
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 4994
сьогодні 15:49 Mercedes показав ліврею нової машини Формули-1 і оголосив про великий контракт – фото
Юрій Семенюк 75
сьогодні 13:46 "Динамо" U-21 розгромило "Валмієру": дебютний гол Беніто, неймовірний удар Опанасенка – відео
Юрій Семенюк 144
сьогодні 10:54 "Барселона" вирвала перемогу над "Бетісом" завдяки трьом результативним пасам Мессі – відео
Ігор Саджениця 297
сьогодні 10:26 Лунін здійснив неймовірні сейви у матчі за "Ов'єдо", але пропустив з пенальті – відео
Ігор Саджениця 905
Новини
Більше новин
Залиште відгук