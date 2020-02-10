Чиновники хочуть забрати квартиру в зіркового українського боксера

У Кременчуці місцеві чиновники готуються відібрати державну стипендію і квартиру у боксера Віктора Вихриста, оскільки той перейшов у професіонали.

Управління молоді та спорту винесло на сесію Кременчуцької міської ради рішення про позбавлення Вихриста стипендії в розмірі 6 тисяч гривень на місяць, повідомляє telegraf.in.ua.

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Гроші запропонували розподілити між трьома іншими спортсменами:

З огляду на клопотання установ, закладів та організацій фізичної культури і спорту міста Кременчука, додатково вносяться до списку спортсменів стипендіатів Кременчуцької міської ради Полтавської області на 2020 рік три спортсмена: Артищенко Руслан Володимирович (бокс) Семенцов Ілля Денисович (греко-римська боротьба) Щава Кирило Сергійович (велосипедний спорт) з розрахунку (11 місяців х 2000 грн х 3 людини = 66 000 грн).

Також через невиконання ряду умов боксера позбавлять службової квартири. Боксер отримував житло за умови, що 10 років буде тренувати дітей в дитячо-юнацькій спортивній школі і буде представляти Кременчук на українських і міжнародних турнірах.

Віктор Вихрист оголосив про перехід у професіонали 29 січня і вже на наступний день отримав дебютного суперника. На професійному ринзі Віктор виступатиме не під своїм прізвищем, а як Віктор Фауст.

Віктор Фауст (Вихрист) дебютував у професійному боксі з перемоги над білорусом Андрієм Мазаніком (13-11, 10 КО). Бій тривав всього 55 секунд. Український боксер впевнено декласував свого опонента, здобувши свою першу перемогу на профі-рингу.

Федерація боксу України дискваліфікувала тренера і менеджера Вихриста через перехід боксера в професіонали, оскільки боксер був претендентом на медаль Олімпіади, а професіоналам заборонено приймати участь в олімпійському боксі.

Хто такий Віктор Вихрист?

Вихрист український боксер, який протягом багатьох років входив до складу Національної збірної України з боксу серед чоловіків. Є багаторазовим чемпіоном України. Виступав у складі професіонального боксерського клубу "Українські отамани". Переможець та призер міжнародних турнірів найвищої категорії.



Перший вагомий титул виборов у 2017 році здобувши золото на Чемпіонаті Європи з боксу серед чоловіків, який проходив у Харкові. В 2019 році підтвердив статус найсильнішого боксера Європи ставши чемпіоном Європейських ігор у Мінську у складі збірної України.