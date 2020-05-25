Чісора – Усик: з'явився трейлер до бою
З'явився трейлер до бою між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою. Боксери мали зустрітися 23 травня, але бій перенесено на іншу дату.
Трейлер до поєдинку опублікував у YouTube менеджер британського супертяжа Девід Хей. Про це повідомляє 24 канал.
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"Олександр Усик і Дерек Чісора зустрінуться в апетитному поєдинку в суперважкій вазі", – підписав відео Хей.
Дивіться трейлер бою Усик – Чісора
У трейлері використані фрагменти нокаутів Дерека Чісори. Також там моменти пресконференції боксерів.
Натомість на відео немає фрагментів перемог Усика, який досі не знає гіркоти поразок.
Що відомо про бій Усик – Чісора
- Зустріч боксерів була запланована на 23 травня у Лондоні (Англія). Бій мав відбутися на O2 арені.
- Пізніше поєдинок вимушено перенесли через пандемію COVID-19. На цей момент точна дата бою невідома.
- Ймовірно Усик і Чісора зустрінуться у липні, однак не в Англії. Бій може пройти в Саудівській Аравії.