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Чісора – Усик: з'явився трейлер до бою

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Чісора – Усий трейлер поєдинку дивитися відео
Чісора – Усик: з'явився трейлер до бою / matchroomboxing

З'явився трейлер до бою між українцем Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою. Боксери мали зустрітися 23 травня, але бій перенесено на іншу дату.

Трейлер до поєдинку опублікував у YouTube менеджер британського супертяжа Девід Хей. Про це повідомляє 24 канал.

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"Олександр Усик і Дерек Чісора зустрінуться в апетитному поєдинку в суперважкій вазі", – підписав відео Хей.

Дивіться трейлер бою Усик – Чісора

У трейлері використані фрагменти нокаутів Дерека Чісори. Також там моменти пресконференції боксерів.

Натомість на відео немає фрагментів перемог Усика, який досі не знає гіркоти поразок.

Що відомо про бій Усик – Чісора

  • Зустріч боксерів була запланована на 23 травня у Лондоні (Англія). Бій мав відбутися на O2 арені.
  • Пізніше поєдинок вимушено перенесли через пандемію COVID-19. На цей момент точна дата бою невідома.
  • Ймовірно Усик і Чісора зустрінуться у липні, однак не в Англії. Бій може пройти в Саудівській Аравії.
 

 

Автор: Михайло Гема
Теги: Олександр Усик Усик – Чісора Новини Спорту Спорт Бокс
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