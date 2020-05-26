24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Чісора заявив, за яких умов не буде битися з Усиком

- Читать новость на русском
Олександр Усик і Дерек Чісора
Олександр Усик і Дерек Чісора / matchroomboxing

Другий бій Олександра Усика в суперважкій вазі перенесли через пандемію COVID-19. Тепер же коронавірус може взагалі зруйнувати плани українця. Наступний суперник українця Дерек Чісора розповів, за яких умов не буде битися з Усиком.

Бою без глядачів не буде

У коментарі talkSPORT Чісора заявив, що їх бій з Олександром Усиком не відбудеться без глядачів. Поєдинок мав пройти 23 травня, але перенесений на невизначений термін.

Читайте також Відомий тренер розповів, як завершиться бій Усик – Чісора

Британський боксер прокоментував інформацію, що промоутер Едді Хірн буде влаштовувати бої у штаб-квартирі компанії Matchroom Boxing.

Ми з Усик не будемо битися без глядачів. На кону будуть великі гроші, тому продаж квитків грає величезну роль,
– сказав Чісора.

У Британії дозволили проводити спортивні події без глядачів з 1-го червня. Коли глядачі зможуть повернутися на трибуни – не повідомляється.

Що відомо про бій Усик – Чісора

  • Зустріч боксерів мала пройти 23 травня у Лондоні (Англія) на O2 арені. Поєдинок вимушено перенесли через пандемію COVID-19.
  • На цей момент точна дата бою невідома. Ймовірно Усик і Чісора зустрінуться у липні, однак не в Англії.
  • Бій може пройти в Саудівській Аравії. Переможець поєдинку в майбутньому отримає право зустрітися з чемпіоном світу Ентоні Джошуа.
 

 

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Усик – Чісора Олександр Усик Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
сьогодні , 17:39 Як відбуватимуться футбольні матчі в Україні: рекомендації МОЗ
Михайло Гема
Без штанів: міністр спорту Румунії зганьбився в прямому ефірі – відео
сьогодні , 11:53 Без штанів: міністр спорту Румунії зганьбився в прямому ефірі – відео
Юрій Семенюк
Ретро дня: як Гусєв тікав від Рауля і Зідана у матчі Ліги чемпіонів – фото
сьогодні , 10:58 Ретро дня: як Гусєв тікав від Рауля і Зідана у матчі Ліги чемпіонів – фото
Юрій Семенюк