Чісора заявив, за яких умов не буде битися з Усиком
Другий бій Олександра Усика в суперважкій вазі перенесли через пандемію COVID-19. Тепер же коронавірус може взагалі зруйнувати плани українця. Наступний суперник українця Дерек Чісора розповів, за яких умов не буде битися з Усиком.
Бою без глядачів не буде
У коментарі talkSPORT Чісора заявив, що їх бій з Олександром Усиком не відбудеться без глядачів. Поєдинок мав пройти 23 травня, але перенесений на невизначений термін.
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Британський боксер прокоментував інформацію, що промоутер Едді Хірн буде влаштовувати бої у штаб-квартирі компанії Matchroom Boxing.
Ми з Усик не будемо битися без глядачів. На кону будуть великі гроші, тому продаж квитків грає величезну роль,
– сказав Чісора.
У Британії дозволили проводити спортивні події без глядачів з 1-го червня. Коли глядачі зможуть повернутися на трибуни – не повідомляється.
Що відомо про бій Усик – Чісора
- Зустріч боксерів мала пройти 23 травня у Лондоні (Англія) на O2 арені. Поєдинок вимушено перенесли через пандемію COVID-19.
- На цей момент точна дата бою невідома. Ймовірно Усик і Чісора зустрінуться у липні, однак не в Англії.
- Бій може пройти в Саудівській Аравії. Переможець поєдинку в майбутньому отримає право зустрітися з чемпіоном світу Ентоні Джошуа.