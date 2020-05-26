Чісора заявив, за яких умов не буде битися з Усиком

Другий бій Олександра Усика в суперважкій вазі перенесли через пандемію COVID-19. Тепер же коронавірус може взагалі зруйнувати плани українця. Наступний суперник українця Дерек Чісора розповів, за яких умов не буде битися з Усиком.

Бою без глядачів не буде

У коментарі talkSPORT Чісора заявив, що їх бій з Олександром Усиком не відбудеться без глядачів. Поєдинок мав пройти 23 травня, але перенесений на невизначений термін.

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Британський боксер прокоментував інформацію, що промоутер Едді Хірн буде влаштовувати бої у штаб-квартирі компанії Matchroom Boxing.

Ми з Усик не будемо битися без глядачів. На кону будуть великі гроші, тому продаж квитків грає величезну роль,

– сказав Чісора.

У Британії дозволили проводити спортивні події без глядачів з 1-го червня. Коли глядачі зможуть повернутися на трибуни – не повідомляється.

Що відомо про бій Усик – Чісора