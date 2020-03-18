Чісора готовий битися з Усиком за порожніх трибун – зухвала заява британця

Британський боксер Дерек Чісора (32-9, 23 КО) розповів про своє ставлення до коронавірусу, а також висловив готовність провести бій проти Олександра Усика (17-0, 13 КО) при порожніх трибунах.

Слова британця цитує Behind The Gloves.

До слова Усик перед боєм з Чісорою продемонстрував відмінну координацію: відео

Так, мене повністю влаштовує варіант з проведенням бою за закритими дверима в присутності суддівського корпусу,

– сказав Чісора.

Він також пообіцяв, що завдасть нищівний удар, який струсоне Усика і дозволить йому перемогти нокаутом.

"Я повністю впевнений в собі. Я буду бити його, а він – мене. Ми будемо бити один одного, але я не маю жодних сумнівів, що в один момент завдам йому нищівного удару, який струсоне його і дозволить мені його вирубати", – додав британець.

Дерек Чісора днями погодив бій з українцем Олександром Усиком. Поєдинок відбудеться 23 травня на арені О2 в Лондоні.

Поєдинок з Чісорою стане для Усика другим в суперважкій вазі. Дебютував українець в хевівейті в жовтні минулого року, перемігши технічним нокаутом Чазза Візерспуна.

Переможець бою Усик – Чісора зможе в майбутньому розраховувати на зустріч з чемпіоном світу в суперважкій вазі за трьома версіями Ентоні Джошуа. Британський чемпіон проведе захист титулу проти Пулєва 20 червня.

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