Чісора обіцяє Усику влаштувати війну
Британський боксер Дерек Чісора прокоментував перенесення бою з Олександром Усиком. Боксери мали зустрітися 23 травня, але бій перенесено на невизначений термін.
Попри перенесення поєдинку Чісора продовжує готуватися та обіцяє Усику війну в ринзі.
Читайте також У російського тренера виявили коронавірус – Усик контактував з ним
Війна все ще має прийти, але трохи пізніше, ніж планувалося. Залишайтеся вдома, залишайтеся в безпеці,
– написав Чісора в інстаграмі.
Що відомо про Чісору?
36-річний британський боксер, суперважковаговик. На професійному ринзі Дерек провів 41 бій, здобув 32 перемоги.
У пасиві Чісори 9 поразок. Британець провів декілька поєдинків з відомими боксерами, але неодмінно зазнавав поразок.
Зокрема, у його пасиві поразки Ділліану Вайту і Тайсону Ф'юрі. У лютому 2012 року Чісора програв рішенням суддів Віталію Кличку.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Російський тренер розповів, чи міг заразити Усика коронавірусомсьогодні , 15:18
-
"Карпати" образились на висловлювання президента УПЛ Томаса Гріммасьогодні , 13:45
-
Талановита дзюдоїстка Білодід розповіла, за чим сумує під час карантинусьогодні , 10:36
-
Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемієюсьогодні , 08:15
-
У російського тренера виявили коронавірус – Усик контактував з нимсьогодні , 12:24
-
Мій найдорожчий секс за гроші – тисяча доларів, – Алієвсьогодні , 17:32