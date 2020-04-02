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Чісора обіцяє Усику влаштувати війну

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Дерек Чісора / instagram.com/derekwarchisora

Британський боксер Дерек Чісора прокоментував перенесення бою з Олександром Усиком. Боксери мали зустрітися 23 травня, але бій перенесено на невизначений термін.

Попри перенесення поєдинку Чісора продовжує готуватися та обіцяє Усику війну в ринзі.

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Війна все ще має прийти, але трохи пізніше, ніж планувалося. Залишайтеся вдома, залишайтеся в безпеці,
– написав Чісора в інстаграмі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

War is still coming just a little later than planned. Stay home, stay safe #warchisora

Допис, поширений Derekchisora (@derekwarchisora)

Що відомо про Чісору?

36-річний британський боксер, суперважковаговик. На професійному ринзі Дерек провів 41 бій, здобув 32 перемоги.

У пасиві Чісори 9 поразок. Британець провів декілька поєдинків з відомими боксерами, але неодмінно зазнавав поразок.

Зокрема, у його пасиві поразки Ділліану Вайту і Тайсону Ф'юрі. У лютому 2012 року Чісора програв рішенням суддів Віталію Кличку.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Олександр Усик Спорт Бокс Усик – Чісора
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