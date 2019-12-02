Чісора погодився на бій з Усиком

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Дерек Чісора – Олександр Усик / Спорт24

Промоутер Олександр Красюк розповів деталі потенційного поєдинку між Олександром Усиком та Дереком Чісорою. За словами промоутера українського боксера, Чісора погодився на поєдинок з Усиком.

Красюк заявив, що Чісора найімовірніший суперник для Усика. "Ми якраз його розглядаємо як варіант номер один", – цитує Красюка Tribuna.com.

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Він погодився на бій, але ми ще не з'ясували дату й статус цього поєдинку, і не підтвердили остаточно участь Олександра,
– додав промоутер.

Красюк підтвердив, що контракт на бій поки не підписаний. Також він заявив, що угода буде укладена, коли будуть з'ясовані всі деталі.

Що відомо про бій Усик – Чісора?

Глава Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, що бій Олександра Усика та Дерека Чісори може відбутися у Великобританії. За словами співпромоутера Усика, поєдинок прийме Манчестер.

Ймовірно, що боксери зустрінуться в кінці лютого 2020 року. У ЗМІ називають дату 29 лютого.

Переговори про бій раніше підтвердив промоутер британця Девід Хей. Він заявив, що перемовини тривають добре.

Що відомо про Чісору?

Британець бився з Віталієм Кличком. Чісора програв одноголосним рішення суддів.

На дуелі поглядів він дав Віталію ляпас. Також Чісора перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.

Віталій Кличко – Дерек Чісора відеоогляд бою

Після бою з Кличком Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані.

На цей момент британець провів 41 бій (32 перемоги, 9 поразок). 26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Прайса.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Бокс Спорт Олександр Усик
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