Чого чекати від головних боїв UFC Fight Night 148

У найближчій серії боїв UFC Fight Night 148, яка відбудеться в ніч на неділю, 24 березня, уболівальників знову чекає кілька захопливих поєдинків. Серед них немає титульних боїв, але деякі зі спортсменів в разі перемоги незабаром цілком можуть отримати шанс поборотися за чемпіонський пояс.

Головною ж подією турніру стане поєдинок в напівсередній вазі між колишнім дворазовим претендентом на титул Стівеном Томпсоном і екс-чемпіоном UFC у легкій вазі Ентоні Петтісом. Андердогом, за оцінками Parimatch, тут виступає Петтіс, у якого лише 22% на перемогу. Перевагою Ентоні може виявитися робота в партері, якщо, звичайно, до цього дійде. У будь-якому випадку, Петтісу краще постаратися закінчити поєдинок раніше, у витривалості Томпсон його явно перевершує.

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У головному поєдинку зійдуться Кертіс Блейдс та Джастін Вілліс. Обидва цих важкоатлети зараз входять в топ-10 рейтингу. Кертіс повернеться в октагон після того, як він в листопаді минулого року програв Франсісу Нгану вже на першій хвилині. Його суперник поки що не встиг голосно про себе заявити, але його статистика заслуговує на увагу – вісім перемог у дев'яти боях. Втім, у Блейдс теж було не так багато поразок – всього дві, і в нього більше вірять аналітики Parimatch, які дають йому 70% на перемогу. Блейдс відмінний борець, також у нього важкі удари в стійці. Джастін досить різноплановий боєць, але поки що у нього не було таких серйозних супротивників.

Ще один цікавий поєдинок: Джон Макдессі – Хесус Пінеда. Макдессі повинен був спочатку битися з Насратом Хакпарастом, але той вибув через травму. Те ж саме сталося і з противником Пінеди, якого чекала зустріч з Крісом Грюцемахером. Не так давно Макдессі також отримував травму, але вже відновився та є головним претендентом на перемогу – 71% від Parimatch. Між бійцями солідна різниця у віці, Пінеді – 22 роки, тоді як Макдессі – 33. Хесус поки маловідомий в ММА, але він все ж небезпечний боєць завдяки своєму агресивному стилю. Втім, більш досвідчений Макдессі до цього явно буде готовий. Все ж в послужному списку Джона є більш серйозні суперники і набагато більш багатий арсенал навичок.