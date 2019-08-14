Чого досягло "Динамо" під керівництвом Хацкевича

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Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич / ФК "Динамо"

2 червня 2017 року Олександр Хацкевич очолив київське "Динамо". 14 серпня 2019 року його було відправлено у відставку. Під його керівництвом "Динамо" виграло два трофеї. Але так жодного разу не зіграло у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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Причиною для відставки Хацкевича став виліт "Динамо" з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Кияни на цій стадії поступилися "Брюгге" за сумою двох матчів.

Відтак білоруський спеціаліст став першим тренером в історії "Динамо", який тричі поспіль не зумів пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів. У 2017 році він програв двоматчеву дуель швейцарському "Янг Бойз". У 2018 році — голландському "Аяксу". І от і у 2019 році — бельгійському "Брюгге".

При цьому матч проти "Брюгге" для Хацкевича був ювілейним — 30-им в єврокубках на чолі "Динамо". За цей час він здобув 11 перемог, 11 разів зіграв внічию, та зазнав 8 поразок. Різниця м’ячів 44:43.

Не краща ситуація і в чемпіонаті. "Динамо" жодного разу так і не зуміло виграти УПЛ чи Кубок України. Тож довелося двічі задовільнятися перемогами у матчі за Суперкубок України. При цьому у чемпіонаті киянам вдавалося нав'язувати боротьбу "гірникам" в особистих зустрічах. З моменту призначення Хацкевича "Динамо" зіграло з "Шахтарем" 14 разів. І виграло 6 разів. Натомість програло у чотирьох матчах. Ще одна гра в Кубку України закінчилася внічию, але "Шахтар" переміг у серії пенальті.

Але "Динамо" втрачало очки у неочікувані моменти. Тож сезон 2017/2018 відстало від "Шахтар" на 6 очок, а наступного сезону — на 7.

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От і цей сезон. Розпочавши його з перемоги над "Шахтарем" у матчі за Суперкубок, "Динамо" згодом двічі виграло у чемпіонаті — в "Карпат" та "Львова". Після цього були поразки "Брюгге" не виїзді, "Шахтарю" в чемпіонаті вдома". І нічия з "Брюгге", яка коштувала "Динамо" місця у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, а Хацкевичу — посади головного тренера команди. 

Загалом під керівництвом Хацкевича "Динамо" зіграло 86 матчів. У них було здобуто 48 перемог. Ще 19 матчів "Динамо" під керівництвом Хацкевича програло. Також 19 матчів закінчилося внічию. У цих матчах "Динамо" забило 148 голів, а пропустило 86.

Тож зараз питання — хто може очолити "Динамо" і виправити цю ситуацію. 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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