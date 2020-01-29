Чого очікувати від дербі "МанСіті" – "Манчестер Юнайтед" у півфіналі Кубка Англійської ліги

29 січня, прямо у розпалі тижня, нас чекає яскраве футбольне шоу – Манчестерське дербі. Команди Гвардіоли та Сульшера зійдуться в матчі-відповіді півфіналу Кубка Англійської ліги.

Нагадаємо, що перша зустріч завершилася перемогою "містян" 3:1. Але, навіть якщо червоні дияволи і не зможуть відігратися, так просто вони своїх принципових суперників у фінал не пустять.

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Відзначимо, що "Манчестер Сіті" є чинним володарем трофея. Всього ж "містяни" вигравали турнір 6 разів, більше перемог тільки у "Ліверпуля" – 8. "Манчестер Юнайтед", "Астон Вілла", "Челсі" – по 5.

Матч "Манчестер Сіті" – "Манчестер Юнайтед" відбудеться в середу, 29 січня. Початок о 21:45.

Варто відзначити, що напередодні "Манчестер Юнайтед" у Прем'єр-лізі програв другий раз поспіль. І якщо поразку "Ліверпулю" ще можна зрозуміти, то поступатися вдома "Бернлі" 0:2 – це вже занадто. Не дивно, що аналітики Parimatch залишають "Манчестер Юнайтед" всього 15% на перемогу в основний час.

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Попри те, що "червоних дияволів" продовжує лихоманити, нинішній сезон і для "Манчестер Сіті" не можна назвати ідеальним. До речі, коли команда Сульшера в минулий раз грала на "Етіхад" (в грудні 2019 року), то повернулася з перемогою 2:1. У "МанСіті" тривають проблеми в обороні, чим "Манчестер Юнайтед" цілком може скористатися.

переможець цієї пари у фіналі зіграє з "Астон Віллою". Напередодні команда дещо сенсаційно обіграла "Лестер".