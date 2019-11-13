Чого очікувати від збірної України у матчі проти Естонії

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Збірна Сербії з футболу
Збірна Сербії з футболу / УАФ

14 та 17 листопада збірна України проведе завершальні матчі у 2019 році, який був по-справжньому успішним для національної команди. Підопічні Андрія Шевченка порадували вболівальників виходом на Євро-2020 і перемогою над португальцями, чинними чемпіонами Європи.

Тепер футболісти збірної, коли на них не тисне результат, зможуть почати підготовку до турніру. Вона розпочнеться контрольним матчем з Естонією в цей четвер, 14 листопада. Суперник – збірна Естонії – за весь відбір Євро-2020 лише один раз зіграла внічию (і 6 разів програла), а також забила два м'ячі (пропустила 21). З огляду на різницю у класі не дивно, що аналітики Parimatch дають 79% на перемогу збірної України.

Більше про це: Україна – Естонія: прогноз букмекерів на товариський матч

Правда, перед цією зустріччю у нашої командою виникло чимало проблем зі складом. Незадовго до збору через травми вибули Зінченко, Марлос, Коноплянка і Мораес. Правда, останні два гравці ще цілком можуть встигнути відновитися до матчу з естонцями. Також відсутній Малиновський, його Шевченко відпустив додому, щоб Руслан міг побути поруч з дружиною. Якраз на цьому тижні пара чекає народження доньки.

Таким чином, можна очікувати, що в найближчому матчі Андрій Шевченко залучить експериментальний склад. В такому випадку на полі з'являться ті, у кого раніше було менше ігрової практики. Такі футболісти явно захочуть проявити себе і закріпитися в складі напередодні Євро-2020. Значить, гра в будь-якому випадку повинна вийти яскравою і це важливо, адже пройде вона в Запоріжжі, де збірна України раніше не грала.

Читайте також: У матчах проти Естонії та Сербії можна очікувати на дебютантів, – Андрій Шевченко

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Збірна України з футболу Футбол Україна – Естонія
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