Чоловіча збірна України отримала розклад матчів у відборі на Євробаскет-2021
Чоловіча збірна України отримала розклад матчів у відборі на чемпіонат Європи-2021. Кваліфікація для команди Айнарса Багатскіса стартуватиме наприкінці лютого наступного року виїзним матчем проти Австрії.
Загалом відбір триватиме цілий рік – з лютого 2020 року до лютого 2021 року. Чотири матчі українці проведуть у 2020 році, ще два – у 2021. Закінчить кваліфікацію команда домашнім матчем проти Словенії.
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За підсумками кваліфікації у фінальну частину чемпіонату Європи, матчі якої прийматимуть Німеччина (Берлін, Кельн), Чехія (Прага), Грузія (Тбілісі) та Італія (Мілан), вийдуть три кращі команди з групи.
Повний розклад відбіркового турніру
20 лютого 2020
Австрія – Україна
23 лютого 2020
Україна – Угорщина
27 листопада 2020
Словенія – Україна
30 листопада 2020
Україна – Австрія
18 лютого 2021
Угорщина – Україна
21 лютого 2021
Україна – Словенія