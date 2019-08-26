Чоловіча збірна України отримала розклад матчів у відборі на Євробаскет-2021

28 Читать новость на русском
Збірна України зіграє у відборі Євробаскет-2021
Збірна України зіграє у відборі Євробаскет-2021 / ФБУ

Чоловіча збірна України отримала розклад матчів у відборі на чемпіонат Європи-2021. Кваліфікація для команди Айнарса Багатскіса стартуватиме наприкінці лютого наступного року виїзним матчем проти Австрії.

Загалом відбір триватиме цілий рік – з лютого 2020 року до лютого 2021 року. Чотири матчі українці проведуть у 2020 році, ще два – у 2021. Закінчить кваліфікацію команда домашнім матчем проти Словенії.

Читайте також: Збірна України натуралізує чергового баскетболіста

За підсумками кваліфікації у фінальну частину чемпіонату Європи, матчі якої прийматимуть Німеччина (Берлін, Кельн), Чехія (Прага), Грузія (Тбілісі) та Італія (Мілан), вийдуть три кращі команди з групи.

Повний розклад відбіркового турніру

20 лютого 2020
Австрія – Україна

23 лютого 2020
Україна – Угорщина

27 листопада 2020
Словенія – Україна

30 листопада 2020
Україна – Австрія

18 лютого 2021
Угорщина – Україна

21 лютого 2021
Україна – Словенія

blog_ava
"Карнавал злидарів": у Криму скаржаться на провал сезону та нахабних росіян – фото
сьогодні
6718
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол Збірна України з баскетболу
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ломаченко – Кемпбелл: опубліковане неймовірне промо-відео бою
сьогодні 11:56 Ломаченко – Кемпбелл: опубліковане неймовірне промо-відео бою
239
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13258
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8283
"Барселона" без Мессі розгромила "Бетіс", Грізманн оформив дубль: відео
сьогодні 10:56 "Барселона" без Мессі розгромила "Бетіс", Грізманн оформив дубль: відео
279
"Зоря" мінімально перемогла "Карпати" у Львові: відео
25 серпня 18:56 "Зоря" мінімально перемогла "Карпати" у Львові: відео
375
Новини
Більше новин
Залиште відгук