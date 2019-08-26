Чоловіча збірна України отримала розклад матчів у відборі на Євробаскет-2021

Чоловіча збірна України отримала розклад матчів у відборі на чемпіонат Європи-2021. Кваліфікація для команди Айнарса Багатскіса стартуватиме наприкінці лютого наступного року виїзним матчем проти Австрії.

Загалом відбір триватиме цілий рік – з лютого 2020 року до лютого 2021 року. Чотири матчі українці проведуть у 2020 році, ще два – у 2021. Закінчить кваліфікацію команда домашнім матчем проти Словенії.

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За підсумками кваліфікації у фінальну частину чемпіонату Європи, матчі якої прийматимуть Німеччина (Берлін, Кельн), Чехія (Прага), Грузія (Тбілісі) та Італія (Мілан), вийдуть три кращі команди з групи.

Повний розклад відбіркового турніру

20 лютого 2020

Австрія – Україна

23 лютого 2020

Україна – Угорщина

27 листопада 2020

Словенія – Україна

30 листопада 2020

Україна – Австрія

18 лютого 2021

Угорщина – Україна

21 лютого 2021

Україна – Словенія