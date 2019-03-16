Чоловіча збірна України провалила естафету на чемпіонаті світу з біатлону, перемогла Норвегія

У шведському місті Естерсунд на чемпіонаті світу з біатлону відбулася естафета серед чоловічих команд.

Перемогу в щільній гонці досить очікувано виборола Норвегія з братами Бьо. За друге та третє місце боролися Франція та Німеччина, але на заключній стрільбі більш влучними виявилися німецькі спортсмени, які і стали екс-чемпіонами світу. Мартен Фуркад підвів збірну Франції і дозволив Росії посісти третє місце. Україна фінішувала лише на 12 місці, продемонструвавши досить непогану стрільбу.

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Збірну України в естафетній гонці представляли Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Руслан Ткаленко.

Розпочав гонку Артем Прима, який витратив лише 1 додатковий патрон на стрільбі і передав естафету 11-м, з відставанням від лідера у 16 секунд. Сергій Семенов на межі штрафного кола, з чотирма додатковими патронами опустив збірну України аж на 17 місце.

Артем Тищенко прийняв естафету з відставанням від лідера майже у 2 хвилини.мЩоправда, Артему вдалося "на нуль" провести всі вогневі рубежі і підняти Україну на 1 позицію.

На заключному етапі збірну України представляв Руслан Ткаленко. Нашому фінішеру знадобився лише 2 додаткові патрони. У підсумку українці фінішували на 12 позиції з відставанням від лідера у понад 3 хвилини.

Раніше Спорт 24 писав, що жіноча збірна України здобула бронзові медалі чемпіонату світу з біатлону в естафеті.

1. Норвегія (0+6) 1:12:03,7

2. Німеччина (0+8) +38,7

3. Росія (0+7) +1:04,7

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10. Україна (0+6) +3:08,7

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