Чоловіча збірна України вперше за 9 років виграла медаль на Кубку світу

У Нове-Мєсто (Чехія) чоловіча збірна України з біатлону здобула історичне досягнення. Українські біатлоністи виграли срібну нагороду.

Для чоловічої збірної України це перша командна нагорода у класичній естафеті з 2011 року.

До цього "синьо-жовті" здобула нагороду в естафеті 11 березня 2011 року. У російському Ханти-Мансійську "синьо-жовті" виграли бронзову медаль.

До теми Збірна України з біатлону здобула історичне срібло на Кубку світу-2020

У тому складі збірну України представляли Олександр Біланенко, Андрій Дериземля, Сергій Семенов та Сергій Седнєв.

Що цікаво, Сергій Семенов був у складі збірної України 7 березня 2020 року, коли наша збірна виборола історичне "срібло".

Також у складі збірної України були Артем Прима, Руслан Ткаленко та Дмитро Підручний.

Церемонія нагородження 2020

The podium awaits! Norway, Ukraine and Sweden are on the way to collect their awards from the #NMNM20 men relay! Remember you can watch the race all over again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/gzJ2YPhEAE — IBU World Cup (@IBU_WC) March 7, 2020

Для чоловічої команди це тільки четверта нагорода на Кубку світу за часів Незалежності України.

Ще одну бронзу чоловіки здобули 14 грудня 2008 року в австрійському Хохфільцені. У тому складі були В'ячеслав Деркач, Андрій Дериземля, Олег Бережний, та Сергій Седнєв.

Успішним для України був Антхольц 3 грудня 2000 року. Тобі українці виграли срібну нагороду у складі В'ячеслав Деркач, Андрія Дериземля, Олександр Біланенко та Руслан Лисенко.

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