Чоловіча збірна України з біатлону в бойовому складі виступить на чемпіон світу в Естерсунді

12 Читать новость на русском
Дмитро Підручний
Дмитро Підручний / twitter.com

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі складом команди на чемпіонат світу у шведському Естерсунді.

На світовій першості кольори України представлять Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко й Артем Тищенко, повідомляє Xsport.

Читайте також: Меркушина фінішувала 8-ю у спринті на чемпіонаті Європи, золото у шведки Брорссон

Гонки пройдуть з 7 по 17 березня.

Підготовку до чемпіонату світу українці будуть проходити в білоруських Раубічах, після чого відразу відправляться в Естерсунд.

Що таке чемпіонат світу з біатлону?
Це головне щорічне змагання біатлоністів, що проводиться під егідою Міжнародного союзу біатлоністів. Перший чемпіонат світу відбувся у 1958. У 1984 році жінки почали проводити свій окремий чемпіонат, а з 1989 проходить один чемпіонат для обох статей. Місце проведення чемпіонату світу з біатлону 2019 було визначено 7 вересня 2014 року на 11 Черговому Конгресі IBU в Санкт-Вольфганзі (Австрія). Претендентами на проведення світової першості були Антерсельва, Естерсунд, Нове Место-на-Мораві та Ханти-Мансійськ. У результаті голосування право організовувати чемпіонат світу отримав Естерсунд.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Батьки скандальних сестер Анни та Марії Опанасюк потрапили до "Чистилища": що про них відомо
сьогодні
8943
Теги: Спорт Дмитро Підручний Сергій Семенов Артем Тищенко Новини біатлону
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
сьогодні 15:52 Два пенальті дозволили "Маріуполю" перемогти "Олімпік": відео
93
Одноклубник Зінченка став автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів: відео
сьогодні 10:23 Одноклубник Зінченка став автором найкращого голу тижня в Лізі чемпіонів: відео
379
УЄФА покарає "Динамо" та "Шахтар" за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи
22 лютого 20:33 УЄФА покарає "Динамо" та "Шахтар" за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи
444
Ломаченко похвалився своїм шикарним автопарком та розповів, як двічі потрапляв у аварії: фото
22 лютого 15:09 Ломаченко похвалився своїм шикарним автопарком та розповів, як двічі потрапляв у аварії: фото
1161
Всі б’ються до останньої секунди, тому стало набагато складніше, – каратистка Катерина Крива
22 лютого 12:30 Всі б’ються до останньої секунди, тому стало набагато складніше, – каратистка Катерина Крива
Станіслав Безушко 362
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук