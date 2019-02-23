Чоловіча збірна України з біатлону в бойовому складі виступить на чемпіон світу в Естерсунді

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра визначився зі складом команди на чемпіонат світу у шведському Естерсунді.

На світовій першості кольори України представлять Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко й Артем Тищенко, повідомляє Xsport.

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Гонки пройдуть з 7 по 17 березня.

Підготовку до чемпіонату світу українці будуть проходити в білоруських Раубічах, після чого відразу відправляться в Естерсунд.

Що таке чемпіонат світу з біатлону?

Це головне щорічне змагання біатлоністів, що проводиться під егідою Міжнародного союзу біатлоністів. Перший чемпіонат світу відбувся у 1958. У 1984 році жінки почали проводити свій окремий чемпіонат, а з 1989 проходить один чемпіонат для обох статей. Місце проведення чемпіонату світу з біатлону 2019 було визначено 7 вересня 2014 року на 11 Черговому Конгресі IBU в Санкт-Вольфганзі (Австрія). Претендентами на проведення світової першості були Антерсельва, Естерсунд, Нове Место-на-Мораві та Ханти-Мансійськ. У результаті голосування право організовувати чемпіонат світу отримав Естерсунд.

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