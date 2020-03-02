Чоловіча збірна України з біатлону виставила основний склад на етап Кубка світу у Чехії

З 5-го по 8 березня в чеському місті Нове-Мєсто відбудеться сьомий етап Кубка світу з біатлону сезону-2019/20. Тренер "синьо-жовтих" Юрай Санітра визначився з біатлоністами, які представлятимуть Україну на цьому етапі.

Склад чоловічої збірної України: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко та Сергій Семенов.

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Зазначимо, що на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто відбудуться спринти, естафети і мас-старти.

Раніше стало відомо, що через коронавірус під загрозою зриву перебуває етап Кубка світу у Нове-Мєсто. Ймовірно, що етап пройде без вболівальників.

Додамо, що збірна України з біатлону на чемпіонаті Європи у Раубічах (Білорусь) здобула 4 нагороди (1 золото, 1 срібло, 2 бронзи) та посіла 4-у сходинку в медальному заліку.