Чоловіча збірна України з фехтування здобула срібло чемпіонату світу

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Чоловіча збірна України з фехтування
Чоловіча збірна України з фехтування / НОК України

Чоловіча збірна України з фехтування у фіналі командного турніру на чемпіонаті світу програла збірній Франції – 37:45.

Склад нашої збірної на цей матч був таким: Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Анатолій Герей та Роман Свічкар.

Варто нагадати, що українка Харлан встановила історичне досягнення у фехтуванні

Французи вважалися беззаперечними фаворитами фіналу, але наші хлопці змогли дати справжній бій іменитому супернику.

Почали поєдинок наші хлопці не дуже впевнено, але по ходу завдяки спурту Свічкаря набули впевненості і до фінальної сутички підійшли з рахунком 35:35.

В останньому поєдинку Анатолій Герей протистояв триразовому чемпіону світу і олімпійському чемпіону Ріо-2016 в командній шпазі Янніку Борелю. На жаль, досвід француза зіграв головну роль. У підсумку, наша команда поступилася – 37:45.

У заключний день чемпіонату світу 23 липня пройдуть командні турніри у рапіристів та шаблісток.

В активі українських фехтувальників 4 медалі – 1 золота, 1 срібна та 2 бронзові.

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Теги: Спорт Новини Спорту Фехтування
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