Чоловіча збірна України з тенісу дізналася ім’я суперника у кваліфікації Кубка Девіса
Збірна України з тенісу у вересні 2019 року зіграє проти Угорщини у кваліфікації Кубка Девіса. Матчі відбудуться на кортах суперника.
Ігри у першій групі (зони Європа/Африка, Америка, Азія/Океанія) заплановані на 13-14 та 14-15 вересня 2019 року.
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12 переможців цього етапу отримають путівки у кваліфікаційний етап Кубка Девіса-2020, який зіграють у лютому 2020 року. 12 тих збірних, які програють у першій групі, виступатимуть на зональних змаганнях в наступному сезоні.
Варто зазначити, що збірна Україна двічі зустрічалась з Угорщиною. Рахунок особистих зустрічей 2:0 на користь українців. Останній поєдинок команд відбувся ще у 2005 році.
Джерело: 24 Канал
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