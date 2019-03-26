Чоловік скоїв напад на фіналістку Australian Open й отримав 8 років в'язниці

33-річний чоловік Радим Зондра визнаний винним у нападі на чеську тенісистку Петру Квітову в грудні 2016 року. Чоловік засуджений до восьми років в'язниці суворого режиму.

Адвокат Зондри вимагала, щоб його допитали за допомогою детектора брехні, а також просила викликати нових свідків й експертів, але суддя їй відмовила.

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Сам Зондра наполягав на своїй невинності, інформує idnes.cz.

"Було б самогубством нападати на пані Квітову в її квартирі. Я не такий дурень, щоб думати, ніби у неї вдома багато грошей. Куди логічніше вважати, що вони в банку", – сказав чоловік.

Прокурор просив дати чоловікові 12 років в'язниці. Крім того, він попросив суд звернути увагу на колишніх колег Зондри, які надали йому алібі (його наявність було спростовано під час процесу). Вирок ще не остаточний, обидві сторони мають право його оскаржити.

Петра Квітова наразі посідає другу сходинку в рейтингу WTA. У поточному сезоні чеська тенісистка дійшла до фіналу Australian Open, де поступилася японці Наомі Осаці.

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