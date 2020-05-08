Чому Тайсон відкусив Холіфілду шмат вуха – відповідь легендарного чемпіона

Легенда боксерського цеху Евандер Холіфілд розповів, чому Майк Тайсон відкусив йому шматок вуха. Інцидент стався у другому бою між боксерами у 1997 році.

57-річний американський боксер в інтерв'ю Forbes заявив, що Тайсон більше не спробує його вкусити.

До теми Реванш тисячоліття: легенди боксу Тайсон і Холіфілд повертаються на ринг – відео

На його думку, Тайсон вирішив утнути щось божевільне, адже йому було соромно програти. Тоді у ЗМІ писали, що в Холіфілда проблеми зі здоров'ям.

"Ні-ні, цього не більше не буде. Річ у тому, що я розумію, навіщо він тоді вкусив мене. Зараз таких проблем бути не повинно. Тайсон намагався захистити свій імідж. Він зрозумів, що програє хлопцеві, який, як йому розповіли, мав проблеми з серцем", – заявив Холіфілд.

Тайсон сказав собі: "Якщо я впаду, то це знищить мою репутацію, але якщо я зроблю щось божевільне, то фанати, які і так знають, що я злий, назвуть мене божевільним",

– зазначив боксер.

Дивіться також Майк Тайсон продемонстрував фантастичну форму в 53 роки: відео гарматних ударів боксера

На думку Холіфілда, Тайсон змінився з того часу та не засмучується так часто.

"Тепер Майк дуже тихий чоловік. Він став зовсім іншим. Тайсон не втрачає голову і не засмучується так часто, як раніше, адже зараз він не намагається захищати колишній імідж", – сказав Евандер.

Дивіться відео легендарного укусу Тайсона

Повідомлялося, що Тайсон і Холіфілд повернулися до тренувань і хочуть провести третій бій. У двох попередніх боях перемогу святкував Холіфілд.

Обидва боксери давно завершили боксерські кар'єри. Тайсон повісив рукавиці на цвях у 2005 році, а Холіфілд боксував до 2011-го.

Обидва боксери були чемпіонами світу в суперважкій вазі.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24