Чому Тайсон відкусив Холіфілду шмат вуха – відповідь легендарного чемпіона
Легенда боксерського цеху Евандер Холіфілд розповів, чому Майк Тайсон відкусив йому шматок вуха. Інцидент стався у другому бою між боксерами у 1997 році.
57-річний американський боксер в інтерв'ю Forbes заявив, що Тайсон більше не спробує його вкусити.
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На його думку, Тайсон вирішив утнути щось божевільне, адже йому було соромно програти. Тоді у ЗМІ писали, що в Холіфілда проблеми зі здоров'ям.
"Ні-ні, цього не більше не буде. Річ у тому, що я розумію, навіщо він тоді вкусив мене. Зараз таких проблем бути не повинно. Тайсон намагався захистити свій імідж. Він зрозумів, що програє хлопцеві, який, як йому розповіли, мав проблеми з серцем", – заявив Холіфілд.
Тайсон сказав собі: "Якщо я впаду, то це знищить мою репутацію, але якщо я зроблю щось божевільне, то фанати, які і так знають, що я злий, назвуть мене божевільним",
– зазначив боксер.
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На думку Холіфілда, Тайсон змінився з того часу та не засмучується так часто.
"Тепер Майк дуже тихий чоловік. Він став зовсім іншим. Тайсон не втрачає голову і не засмучується так часто, як раніше, адже зараз він не намагається захищати колишній імідж", – сказав Евандер.
Дивіться відео легендарного укусу Тайсона
- Повідомлялося, що Тайсон і Холіфілд повернулися до тренувань і хочуть провести третій бій. У двох попередніх боях перемогу святкував Холіфілд.
- Обидва боксери давно завершили боксерські кар'єри. Тайсон повісив рукавиці на цвях у 2005 році, а Холіфілд боксував до 2011-го.
- Обидва боксери були чемпіонами світу в суперважкій вазі.
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