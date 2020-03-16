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Чому футболісти вразливі до коронавірусу: пояснення колишньої лікарки "Челсі" Єви Карнейро

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Єва Карнейро 6 років працювала лікарем в "Челсі" / Eurosport

Найбільш вразливою групою щодо коронавірусу є люди похилого віку. Однак виявляється, що в групі ризику перебувають і футболісти.

Про те, чому футболісти перебувають у групі ризику, розповіла колишня лікарка лондонського "Челсі" Єва Карнейро в коментарі Daily Mail.

"Професійні гравці регулярно страждають від імунодефіциту. Про це свідчать як аналізи крові, так і частота і захворюваність верхніх дихальних шляхів та інших інфекцій. Саме так починається такий вірус", – зазначила Єва Карнейро.

До слова Які спортсмени захворіли на коронавірус – список

За її словами, причина в тому що гравці отримають чималі фізичні навантаження, коли тренування відбуваються мало не кожен день. А деяким гравцям доводиться грати кожні 72 години, як це часто відбувається в Англії.

"Ризик збільшується поїздками за кордон. Це означає, що вони повинні в'їхати в аеропорт, навіть якщо вони подорожують на приватному літаку. Подорожі також можуть означати зміну режиму сну, повернення в ранні ранкові години, від чого виникає додаткова втома, яка може зробити футболістів більш сприйнятливим для інфекцій", – підсумувала Єва Карнейро.

  • Загалом коронавірус виявили у понад 20 футболістів. Також інфіковані головні тренери команд та працівники клубу.
  • Вже були зафіксовані і смертельні випадки. У лютому 23-річна Ільхам Шейхи стала першою футболісткою, яка померла через захворювання новим коронавірусом. Шейхи померла після 10-денної боротьби із захворюванням.
  • Гравець аматорського "Атлетіко Портада Альта" з Малаги Франсіско Гарсія помер від Covid-19 на фоні інших важких захворювань.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Здоров'я Челсі Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол
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