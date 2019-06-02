Чому корисно грати у футбол: аргументи від Уляни Супрун

Заняття спортом, у тому числі футболом, приносить чимало користі організму людини. Воно покращує як психічне здоров'я, так і фізичне.

Головні переваги заняття футболом навела в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

До слова: Супрун пояснила, чому корисно дивитися футбол та вболівати за улюблену команду

Як і будь-яка фізична активність, регулярна гра у футбол робить нас щасливішими — ми здоровіше харчуємось, покращуємо здоров’я, позитивно впливаємо на самооцінку та зменшуємо стрес.

Футбол — це й хороше кардіотренування, що покращує аеробні здібності та здоров’я серця і судин, допомагає тримати в нормі вагу та покращує тонус м'язів, позитивно впливає на силу і витривалість.

Навчає координації, сприяє спільній роботі та обміну, вчить "думати на ходу", допомагає підвищити навички концентрації, наполегливості та самодисципліни, підвищує впевненість та самооцінку.

Гра у футбол як ліки — багато досліджень вказують на користь цього виду фізичної активності для людей будь-якого віку.

Цікаво, що навіть існує практика "ходячого футболу" для людей літнього віку. Її створили, щоб люди за 60 могли грати у футбол (вони роблять це значно повільніше, майже зі швидкістю ходьби), водночас зменшити ризики дискомфорту та появи травм.

Є докази, що футбол в різних форматах тривалості тренувань і навантаження — корисний вид фізичної активності в разі хронічних хвороб — діабету 1 та 2 типу, гіпертонії, ожиріння, багатьох захворювань м'язів, кісток і суглобів (остеоартрит, ревматоїдний артрит, остеопороз), синдрому хронічної втоми та навіть депресії.

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Фізична активність сама по собі може бути джерелом стресу. Командні ігри, такі як футбол — це адреналін. Ми напоготові та серце калатає. Але будь-яка фізична активність схоже на відволікання — поки ви тренуєтеся, ви не думаєте ні про що, крім тренування та гри, і тим самим заспокоюєтеся.

Гра у футбол — це хороша стратегія подолання психічних розладів та соціалізації.

Командні види спорту пов’язані з активним виділенням окситоцину — важливого гормону та нейромедіатора, що знеболює та заспокоює. Кілька досліджень про роль окситоцину в соціальній поведінці показали, що він підвищує позитивні соціальні емоції. Окситоцин бере участь у співпереживанні, довірі, щедрості, альтруїзмі, згуртованості, співпраці та (соціальній) мотивації.

Футбол (як і співи чи забіги) породжує стан соціального потоку та виділення окситоцину, внаслідок чого виникає стан спорідненості. Це корисно в подоланні розладів, коли ми почуваємося самотніми чи ізольованими.

Навіть більше — футбол як вид фізичної активності часто використовують в стратегіях громадського здоров’я та поширення здорового способу життя.

Одним з цікавих прикладів в цьому напрямку є кейс Ісландії. Де з допомогою залучення підлітків до занять фізичною активністю, зокрема футболом, вдалося зменшити рівень вживання алкоголю та наркотиків серед молоді.