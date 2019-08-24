Чому ми вас не чуємо на трибунах, – волейболіст різко висловився щодо критики в бік спортсменів

Жіноча збірна України з волейболу невдало стартувала на Чемпіонаті Європи. Українки у першому матчі програли збірній Бельгії. Після цього на дівчат обвалилася критика, і за них заступився волейболіст Олег Плотницький.

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Його обурила критика волейболісток вже після першого матчу на турнірі. Особливо, коли в коментарях до гри використовують лайливі слова.

"Ви знаєте, я ніколи не був проти критики в нашу сторону. Але тільки об'єктивної критики, а не будь-яких ваших г**но-слів з серії "ганьба", "з такою грою на пляж", "на контору граєте", "безхребетні" тощо. Бувають провальні ігри, бувають сильніші команди, і потрібно визнавати, що ти програв. Ми приїжджаємо до збірної грати для вас і за нашу країну.

Повірте мені, у нас немає навіть 1% радості після таких ігор. Нам не хочеться розмовляти навіть з найближчими. Ми повертаємося в готель, та іноді не розуміємо чому так сталося. Тому що ми ж тренуємося, теж хочемо виграти, хочемо, щоб нашу країну знали, і не ми думали як грати проти когось, а що б суперник думав як грати проти нас.

Для того, щоб перемогти, знову і знову приходимо в зал. Для того, щоб стати хоч на трішки краще.

А в підсумку що ми маємо? Ваші дурні коментарі та поливання брудом! Чому тоді ми не бачимо і не чуємо вас на трибунах під час ігор? Чому ніхто не приїжджає до нас на збір просто що б поспілкуватися, подивитися як у нас тут? Приходите ви до нас і, можливо, тоді ви побачите результат, який хочете", – написав Олег Плотницький.

Варто додати, що на Чемпіонаті Європи жіноча збірна України ще зіграє проти Італії, Польщі, Португалії та Словенії.