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"Чому не б'єш?": Алієв змусив свого сина вдарити сестру під час домашньої "бійки"

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Олександр Алієв
Олександр Алієв / ФК "Динамо"

Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв продовжує дивувати своїх підписників у Instagram.

Алієв виклав у Instagram відео "бійки" своїх дітей – сина Артема і дочки Аліни, кожен з яких був озброєний однією боксерською рукавичкою.

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"Малеча з розуму сходить на карантині. Мої улюблені", – підписав відео Алієв.

В один момент Олександр Алієв звернувся до сина: "Що ти не б'єш її, Тьома?". Після чого вже Артем пішов в атаку на сестру і потрапив їй в живіт. За це ексфутболісту "Динамо" дісталося від частини підписників у коментарях.

Раніше Алієв потрапив у неприємну ситуацію. Під час прямого ефіру в Instagram він відповів на запитання про секс утрьох. Однак навіть навушники не врятували Олександра: колишня дружина Алієва все зрозуміла і покрила його матом, дорікнувши в тому, що разом з ним в кімнаті знаходяться діти.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Бокс Новини Спорту Спорт
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