Чому оголена дівчина на фіналі Ліги чемпіонів – це не дуже добре

Під час фіналу Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" та "Ліверпулем" на поле вибігла оголена дівчина. Цей момент не потрапив у трансляцію матчу. І Спорт24 пояснює, чому цьому немає місця у сучасному футболі. І не лише у футболі.

Інцидент трапився на 19-ій хвилині фіналу між "Тоттенхемом" та "Ліверпулем" у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано". На цей час "Ліверпуль" вигравав 1:0, і у підсумку виграв трофей.

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Дівчиною, яка вибігла на поле, виявилася модель Кінсі Воланські. А сама акція виявилася рекламою сайту з фільмами для дорослих. Тож тут не буде ні її фотографій, ні інформації про цей сайт.

ФІФА та УЄФА рекомендують ЗМІ не описувати такі випадки. Тому цей момент і не потрапив до трансляції фіналу. Камера у цей час буде показувати трибуни чи лаву запасних. Або редактор запустить повтор небезпечного моменту. Тож телеглядач і не одразу зрозуміє, що трапилося (або взагалі не помітить цього, в залежності від того, як швидко спрацюють стюарди).

Чому це зроблено?

Щоб не стимулювати інших глядачів шукати такої слави. Дехто це буде робити лише заради того, щоб про них написали.

Чому це погано?

Варто зрозуміти, які емоції вирують у футболістів під час матчу. Всі сконцентровані. Адже це головний матч сезону. І навіть якщо це черговий матч чемпіонату, він теж важливий. І тут гра переривається через те, що якийсь навіжений вибіг на поле. Воно впливає на саму гру, на запал футболістів. В такі моменти важко знову зібратися та налаштуватися на гру. Така незначна пауза може змінити хід поєдинку. І ставить під загрозу здоров'я та життя учасників матчу.

10 березня 2019 року під час матчу "Бірмінгем" – "Астон Вілла" уболівальник напав на футболіста. Дісталося капітану гостей Джеку Грілішу. Інцидент стався на початку зустрічі. Вболівальник вибіг на поле і вдарив ззаду кулаком по голові футболіста, відправивши того в нокаут. Але гравець зумів продовжити гру та забив єдиний гол у цьому матчі.

26 травня 2018 року, коли фінал Ліги чемпіонів відбувався у Києві, на поле теж вибіг фанат. Це сталося вже наприкінці матчу. І він завадив Роналду, який міг забити гол. Тож португалець залишився без забитого голу у фіналі Ліги чемпіонів. Кому від цього стало краще?

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Та не лише спорт страждає від таких витівок вболівальників. І приклад теж можна привести з Києва, і з фіналу. Мова йде про пранкера Віталія Сердюка, який показав голу дупу під час виступу Джамали. Це сталося на фіналі Євробачення-2017 у Києві. Правда, співачка виступала як запрошена зірка, а не як учасник. Не дуже ж весело?

Вже через рік, 12 травня 2018 року у Лісабоні глядач вибіг на сцену Євробачення під час виступу представниці Великобританії SuRie. Трансляторам теж довелося зробити все так, щоб глядачі ні про що не здогадалися. А співачці запропонували виступити ще раз. Але вона відмовилася.

Можливі винятки існують

Коли це є акція, яка має на меті донести до світу якусь інформацію, привернути увагу до проблеми, а не створити додаткову рекламу собі. Як це сталося 27 липня 1976 року в Монреалі під час матчу між СРСР і НДР. Тоді 20-річний Данило Мигаль вибіг на поле у вишиванці та з прапором України, після чого станцював гопак і був спокійно відведений з поля поліцією. На самому стадіоні 150 українців вивісили плакат із надписом "Свобода Україні!".

Або ж як це зробили Pussy Riot у фіналі Чемпіонату світу 2018 року у Москві. На своїй сторінці у Facebook учасники Pussy Riot розповіли, що своєю акцією вони вимагали звільнення політв'язнів у Росії, припинення кримінальних справ, пов'язаних з репостами в соцмережах, арештів на мітингах, а також відновлення політичної конкуренції в РФ.

Дивіться футбол, грайте в футбол, любіть футбол. І інші види спорту теж.