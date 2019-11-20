Чому "Тоттенхем" звільнив Почеттіно та призначив Моуріньо

Один з грандів англійського футболу "Тоттенхем" вирішив звільнити тренера, з яким команда у минулому сезоні дійшла до фіналу Ліги чемпіонів. Аргентинець Маурісіо Почеттіно був відправлений у відставку. Натомість "шпор" очолив португалець Жозе Моуріньо.

Що трапилося у Лондоні

У вівторок, 19 листопада, "Тоттенхем" оголосив на своєму офіційному сайті про відставку головного тренера команди Маурісіо Почеттіно. Керівники лондонського клубу назвали такі причини відставки: Почеттіно багато зробив для клубу, і за це йому честь і хвала, проте в минулому та теперішньому сезонах результати "Тоттенхема" в Англії гнітючі. Рада директорів після тривалих роздумів вирішила, що без аргентинця "шпорами" буде краще.



Маурісіо Почеттіно покинув "Тоттенхем"

У фіналіста Ліги чемпіонів закінчилося терпіння. Почеттіно відправили у відставку.

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Які справи у "Тоттенхема" в АПЛ

Минулий сезон-2018/19 "Тоттенхем" завершив на 4-му місці в АПЛ. Ще весною команда була третьою, але за два тури до кінця чемпіонату пропустили вперед "Челсі". Однією з причин був напружений графік, адже команда Почеттіно боролася в плей-офф Ліги чемпіонів. Проте навіть четвертий рядок у Прем'єр-лізі гарантував лондонцям місце в головному єврокубковому турнірі Європи. Тому залишається загадкою, чому боси "Тоттенхема" вважають такий результат незадовільним.

Проте у цьому сезоні раді директорів лондонців є дійсно за що критикувати аргентинського спеціаліста. "Тоттенхем" погано стартував в АПЛ, набрав всього п'ять очок в перших чотирьох турах. На жаль для Почеттіно, далі стало тільки гірше. У наступних 8 матчах лондонці двічі перемогли, тричі зіграли внічию і тричі зазнали поразки – у зустрічах з "Лестером", "Брайтоном" і "Ліверпулем". Підсумок – чотирнадцяте місце після 12 турів, 14 очок і невтішний факт: старт нинішнього сезону став найгіршим для "Тоттенхема" за останні 11 років.

До того ж, "шпори" вже в 3-му раунді вилетіли з Кубка ліги, поступившись скромному клубу "Колчестер Юнайтед" з четвертого дивізіону.

Головні причини провалу "Тотенхему"

1. Травми

Однією з ключових причин провалу Почеттіно в нинішньому сезоні – жахлива низка травм. З кінця серпня в лазареті "шпор" побували аж 9 футболістів. Деле Аллі пропустив два тижні, Раян Сессеньон – три місяці, Джовані Ло Чельсо – півтора місяця, Тангано Н'Домбеле – два тижні, Ерік Дайер – тиждень, Серж Ор'є – тиждень, Хуан Фойт – два місяці, Уго Льоріс вибув до кінця року, а Ян Вертонген – до кінця сезону. Очевидно, що ця кількість травмованих футболістів сильно вплинула на гру"шпор" у цьому сезоні.



Гравці "Тоттенхема"

2. Пасивність на трансферному ринку

Ще одна причина – це пасивність на трансферному ринку. Ця проблема вже декілька сезонів переслідує "Тоттенхем". Влітку клуб придбав лише одного топ-гравця – півзахисника Н'Домбеле за 60 мільйонів євро. Також до клубу приєдналися Ло Чельсо (оренда) та Сессеньон, але через травми заграти їм поки що не вдалося.

"У січні буде хороша можливість виправити ситуацію. І наступного літа теж. Звичайно, це проблема, коли відбуваються речі, які не можеш контролювати. Ми люди. У футболі потрібно шукати різні рішення щосезону, щоб досягати успіху. Потрібно вміти бути різним, змінюватися", – мріяв Почеттіно у вересні.

3. Конфлікт з гравцями

Ці слухи пішли після матчу Ліги чемпіонів з "Олімпіакосом". "Тоттенхем" був попереду в рахунку 2:0, але втратив перемогу. Після гри Почеттіно нещадно розкритикував свою команду на прес-конференції.

"Я дуже розчарований. Чесно кажучи, я незадоволений нашим виступом в першому таймі. З самого початку у нас був план, але ми не дотримувалися його. Я сказав про це гравцям в перерві. Ми допустили багато моментів, і перший пропущений гол був болючим…", – обурювався аргентинець.

Через місяць в ЗМІ з'явилася інформація про те, що футболісти "шпор" незадоволені новим графіком тренувань. Він став щільніше в порівнянні з минулим сезоном. В результаті в гравців, за їхніми словами, залишалося дуже мало вільного часу. Крім того, футболісти обурювалися через те, що Почеттіно збільшив тривалість тренувальних занять і вимагав від них проводить ніч на тренувальній базі після матчів, щоб на наступний день краще відновитися.

Ймовірно, на такі заходи аргентинець пішов після провалу в грі з "Олімпіакосом". Маурісіо хотів виховати футболістів, але, схоже, перестарався.

4. Слабка гра лідерів

Ця причина не стосується таких гравців, як Гаррі Кейн чи Сон Хин Мін, але, схоже, про неї забули інші ключові футболісти "шпор". Аллі ще не встиг повністю вийти на свій рівень після травми, Вертонген допускав багато помилок в обороні разом з Санчесом, Еріксен часом губиться на полі (схоже, що вже мріє одягнути футболку "Реалу" найближчим часом), а Дайєр взагалі перестав потрапляти в основний склад. Погана зіграність між гравцями спричинила низку проблем на полі.

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Сон Хин Мін

Досягнення Почеттіно в "Тоттенхемі"

Аргентинський фахівець провів в Лондоні п'ять років, і за цей час встиг не тільки полюбитися вболівальникам "Тоттенхему", а й стати кращим тренером клубу в епоху АПЛ. Під його керівництвом "шпори" двічі займали третє місце в Прем'єр-лізі, а також по разу фінішували другими, четвертими і п'ятими. Крім того, завдяки Маурісіо "Тоттенхем" вперше в історії клубу вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Хто буде після аргентинця

У середу, 20 листопада, стало відомо, що головним тренером "шпор" став Жозе Моуріньо.



Жозе Моуріньо призначений тренером "Тоттенхема"

Ця зміна тренера вимагає велику кількість запитань, адже навіщо президенту клубу Деніелю Леві знадобився тренер, який завжди вимагає величезних грошей на трансфери. І навіщо Моурінью клуб, де таких коштів не дають. Крім того, навіщо тоді звільнили Почеттіно, якому теж потрібні були трансфери. Далі буде цікаво.

Автор: Дмитро Попов

Фото: twitter.com/SpursOfficial