Чому українські спортсмени залишаються без необхідного спорядження від держави

Виступ українських спортсменів на міжнародних турнірах – лише одна складова їх діяльності. Однак лише вона є видимою. натомість "за кадром" залишається підготовка до стартів. Від її вдалого проходження часто й залежить успішність виступів.

Та не завжди українські спортсмени мають можливість успішно тренуватися та готуватися до турнірів. Чому так відбувається, в коментарі Спорт24 розповів державний секретар міністерства молоді та спорту (зараз відбувається процедура ліквідації міністерства) Олег Немчінов.

– Що стало причиною звільнення керівника "Укрспортзабезпечення" Тараса Сириці?

– Він самовільно, маючи відмову олімпійського департаменту, змінив умови закупівлі. Підписано рішення міністром ще у 2017 чи 2018 році, яке забороняє "Укрспортзабезпеченню" самовільно міняти тендерні умови. Вони, посилаючись на ті чи інші вимоги законодавства, під конкретні фірми не одноразово міняли умови закупівлі спортивного інвентарю, на антиконкурентні умови тощо. Але є нюанс, коли в багатьох федераціях є чіткі вимоги щодо їх партнерів. Таким чином вони формували свої вимоги. Це стосується гімнастики, федерації стрільби. Це не поодинокий випадок. Це було зроблено ще перед змаганнями в Мінську. На той момент федерація гімнастики залишилась, здається, без доріжки чи помосту. Було відповідне службове розслідування, був висновок юридичного управління, що це було пряме невиконання умов контракту керівника установи. Невиконане доручення керівництва про забезпечення не змінності технічних умов тендеру. Відповідно до цього я видав наказ про звільнення Тараса Сириці.

– Він подав в суд…

– І виграв. Вже поновлений. Ми виконали рішення суду. Більше того, ми уважно подивились можливості апеляції. Могли її подавати, але рішення суду написане таким чином, що навіть подача апеляції не призведе до нашої перемоги, а поверне до першого розгляду. Там дуже цікаво виписані компенсаційні заходи і так далі. Ми порадились і вирішили, що у зв’язку з тим, що в нього контракт закінчується на початку грудня, не заходити в ще один судовий процес і не витрачати на це кошти.

– Чи звертаються до Вас спортсмени із скаргами на той інвентар, який їм постачали?

– До мене, ні. На міністерство так. Але не спортсмени, а федерація.

– Вам відомі факти, коли "Укрспортзабезпечення" закуповував інвентар, передавав федераціям, а виявлялось, що він не підходить?

До мене приходив головний тренер фехтувальників. Їм закупили костюми, які не відповідають технічним умовам. Я собі одразу згадав старий анекдот: "До керівника звернулися двоє інженерів, з пропозицією створити двотактний аварійний бензодвигун для живлення літакової електромережі в разі відмови генераторів. "А які вживаються зараз?" – поцікавився керівник. "Чотиритактні", – відповіли йому. "Переходити відразу на двотактні ризиковано, – зауважив керівник, – чи не краще вам спочатку зайнятися триактними?". Чому згадав? В технічних умовах було прописано двокомпонентна тканина, а купили "кращу" – трьох компонентну. В результаті спортсмени не можуть її вдягати, вона їх парить. Зараз "Укрспортзабезпечення" вимагає щоб головний тренер взяв її на баланс. Головний тренер цього брати не буде, бо воно не відповідає тому, що вони просили.

– Як будете вирішувати цю ситуацію і подібні?

– Мають бути запобіжники, чому збори тривають 50 днів, а не 25; чому збори в Туреччині, а не в Скадовську; чому треба везти жердини, а не купувати на місці; чому стіл для масажу треба орендувати, а не вести із собою за вартість тих столів. Для цього потрібні сильні федерації, які будуть цим опікуватись, а не "Укрспортзабезпечення", де в штаті є спортсмени, тренера і всі інші.

Зараз всі закупки та забезпечення збірної сходяться на "Укрспортзабезпеченні". Як на мене, це все повинно робити в рамках національних федерацій. Але таких, що захотіли так працювати, виявилось тільки 6. Ті, що є в експерименті. Було більше, але багато хто відсіявся. На старті було 18. Майже два десятки планували, але почали тільки 6. Одна федерація зразу вийшла – це важкої атлетики. Через отримання дискваліфікації. Замість них зайшла федерація регбі.

– Як оцінюєте цей експеримент?

– Дуже позитивно. Якби федерації ще самостійно займались закупками та за це відповідали, брали собі в штат збірну команду, то взагалі було б супер.