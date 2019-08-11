40 років загибелі "Пахтакора" в небі: авіакатастрофи, які забирали футбольні команди

11 серпня 2019 року минає 40 років з дня загибелі футболістів ташкентського клубу "Пахтакор". Їх літак зіткнувся з іншим в небі над Україною. Однак ця катастрофа – не перша, коли загинули футболісти. Історія знає чимало інших випадків, коли гинули цілі команди. Підбірка найвідоміших авіакатастроф за участі футболістів – у матеріалі Спорт24.

Чорні сторінки, коли авіакатастрофи забирали ледь не весь основний склад футбольної команди, є, як не прикро, не лише у футбольних клубів, але й в національних команд.

"Торіно"

Злощасний перелік відкриває рейс 4 травня 1949 року, яким летіли футболісти італійського "Торіно".

Літак, яким команда поверталась додому з Португалії, розбився за лічені кілометри від Турину. Він розбився об гірський пагорб Суперга.

Тоді загинув 31 пасажир, що перебував на борту. З них – 18 футболістів, які становили основу італійської команди. Серед загиблих були також журналісти, офіційні особи і англійський тренер Леслі Лівсі.

"Манчестер Юнайтед"

6 лютого 1958 року літак з футболістами англійського клубу "Манчестер Юнайтед" на борту зазнав аварії при зльоті в аеропорту Мюнхена. Тоді загинуло 24 людини, з яких вісім футболістів з легендарних, троє працівників клубу і вісім журналістів.

Цим рейсом "Манчестер Юнайтед" повертався додому з матчу-відповіді чвертьфінальної гри Кубка європейських чемпіонів з белградським клубом "Црвена Звезда" і здійснював зупинку на дозаправку у німецькому Мюнхені.

Національна збірна Данії

16 липня 1960 року під час приземлення у данському місті Ересунн зазнав катастрофи літак, на борту якого перебували гравці збірної Данії. Вони готувались до Олімпійського футбольного турніру в Римі.

Через погані погодні умови пілот втратив контроль над літаком.

Тоді загинуло 8 футболістів, але попри трагедію, Данський футбольний союз вирішив не відмовлятися від участі в Олімпіаді.

"Грін Крос"

3 квітня 1961 року команда південної зони першого дивізіону Чемпіонату Чилі "Грін Крос" із Сантьяго у повному складі розбилася в гірському масиві Лас-Ластимас в Кордильєрах. Футболісти повертались з чилійського міста Осоріо. Внаслідок катастрофи загинуло 24 людини.

"Стронгест"

26 вересня 1969 року втрат зазнала ще одна південноамериканська команда "Стронгест", яка на той час була найпопулярнішим футбольним клубом у Болівії. Літак спортсменів розбився в Андах, повертаючись у місто Ла-Пас.

Тоді загинуло 19 гравців і керівників клубу "Стронгест". На борту перебувало 74 людини. Не вижив ніхто.

"Ейр-Ліквід"

Останній день 1970 року став трагічним для алжирської команди "Ейр-Ліквід".

Команда, що в повному складі летіла на товариську зустріч в Іспанії, загинула в авіакатастрофі 31 грудня 1970 року.

"Пахтакор"

11 серпня 1979 року авіакатастрофа над територією України забрала життя футболістів ташкентського клубу "Пахтакор". На висоті 8400 метрів над Дніпродзержинськом (тепер місто Кам’янське Дніпропетровської області) зіткнулись два літаки Ту-134.

Гравці ташкентського клубу "Пахтакор" летіли на матч чемпіонату СРСР з мінським "Динамо". У повітрі літак зіткнувся зі ще одним Ту-134. Тоді загинуло 17 членів узбецького клубу, включно з футболістами та тренерами.

На Дніпропетровщині встановили пам'ятник загиблим у тій катастрофі.

"Альянсу Ліма"

8 грудня 1987 року 43 представники перуанського клубу, серед яких були гравці, керівники команди та вболівальники загинули в авіакатастрофі. Літак впав у море приблизно за 10 кілометрів від столиці Перу.

Команда поверталася додому після матчу національного чемпіонату.

Нідерландські футболісти

7 червня 1989 року сталась авіакатастрофа у столиці Суринаму – місті Парамарібо.

Під час посадки розбився літак, що здійснював рейс з Амстердама. Серед загиблих було 23 голландських футболісти суринамського походження.

Збірна Замбії

27 квітня 1993 року 18 футболістів збірної Замбії загинули в авіакатастрофі. Літак, на якому команда летіла на відбірковий матч до чемпіонату світу зі збірною Сенегалу, впав в море біля берегів Габона.

"Шапекоенсе"

28 листопада 2016 року літак, що летів з болівійського міста Санта-Круз-де-ла-Сьєрра в колумбійський Медельїн, розбився не долетівши до аеропорту. На його борту були футболісти бразильського клубу "Шапекоенсе". Загинуло 76 осіб – 19 з яких футболісти. Вони летіли на матч проти колумбійського клубу "Атлетіко Насьональ".

Дев'ять футболістів "Шапекоенсе" уникнули трагедії, не полетівши з клубом на фінал Південноамериканського кубку проти "Атлетіко Насьональ". А з тих 22-х футболістів, що полетіли цим рейсом, вижило лише троє (Алан Рушел, Жаксон Фолманн та Еліу Нету). Виявлений живим воротар Маркос Данило пізніше помер в лікарні

Так вони веселились востаннє.

Que essa seja a última imagem dos nosso guerreiros. #ForçaChape Опубліковано Associação Chapecoense de Futebol 29 листопад 2016 р.

Дивіться також: Авіакатастрофа в Колумбії: усі деталі трагедії

Загибель власника "Лестера"

27 жовтня 2018 року після матчу "Лестера" проти "Вест Хема" розбився гелікоптер, на борту якого перебував власник "лис" Вішай Шрівадданапрабха. Вертоліт, який злетів з центру поля невдовзі після закінчення матчу, впав поблизу стадіону на парковку. Жоден з п'яти чоловік на борту не вижив. На щастя, на на землі ніхто не постраждав.

Відео падіння гелікоптера власника "Лестера"

Причиною трагедії стало від'єднання педалей кокпіту від ротора у хвості гелікоптера, після чого пілот втратив контроль над керуванням.

До слова, трагедія могла мати значно гірші наслідки, адже пілот гелікоптера перед падінням зумів відвести його від людного місця, що дозволило уникнути чисельних жертв.

Шрівадданапрабха, який загинув внаслідок катастрофи, придбав "Лестер" у 2010 році. В сезоні 2015/16 команда під керівництвом Клаудіо Раньєрі сенсаційно стала чемпіоном Англії.

Зникнення Еміліано Сала

21 січня 2019 року над Ла-Маншем зник невеликий літак Piper Malibu. На його борту, окрім пілота, був лише один пасажир – новачок клубу "Кардіфф Сіті" Еміліано Сола. Він летів з Франції. Над протокою пілот запросив екстрену посадку. Однак згодом зв'язок з літаком перервалася. Тож була розпочата пошуково-рятувальна операція.

Читайте також: Еміліано Сала зник: що відомо про футболіста "Кардіффа" та зниклий літак над Ла-Маншем

Незадовго до зникнення Еміліано Сала написав декілька повідомлень. У тому числі про те, що йому лячно через проблеми з літаком.

Невдовзя рятувальники найшли уламки металу у місці можливої авіакатастрофи. Однак чи належать вони літаку – поки невідомо. Тіл поки виявлено не було. При цьому поліція не відкидає можливості того, що пілот та футболіст вижили.

У Кардіффі та Нанті (за місцевий клуб виступав Еміліано Сала і саме звідти він вилетів у цей вечір) люди почали нести квіти та запалювати свічки в пам'ять про футболіста.