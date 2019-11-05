Чорний кіт вибіг на футбольне поле в Нью-Йорку та перервав гру: кумедне відео

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Чорний кіт
Чорний кіт / GETTY IMAGES

Поєдинок регулярного чемпіонату НФЛ з американського футболу між "Нью-Йорк Джайантс" і "Даллас Ковбойс" був перерваний. Причиною раптової зупинки гри став чорний кіт.

Інцидент стався у середині другої чверті за рахунку 9:3 на користь команди з Нью-Йорка.

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Чорний кіт вибіг на поле під час ігрової паузи й почав бігати колами під крики публіки.

Арбітрам зустрічі довелося дочекатися моменту, поки кіт не втече в підтрибунне приміщення, щоб продовжити гру.

Поєдинок між командами завершився перемогою "Даллас Ковбойс" з рахунком 18:37.

Що таке Національна футбольна ліга?НФЛ – це професійна ліга американського футболу у США. У цей час у НФЛ грає 32 команди. Американський футбол – це командний вид спорту з м'ячем. Мета гри — просувати м'яч у бік залікової (або кінцевої) зони на половині поля суперника і заробляти очки.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту
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