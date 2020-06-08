7 червня в рамках поєдинку 26 туру чемпіонату Чорногорії лідер першості "Будучность" впевнено обіграв свого найближчого переслідувача "Сутьєску" з рахунком 2:0.

На 87-й хвилині матчу 26-річний хавбек Мілош Раїчкович забив другий гол команди потужним ударом з центру поля, пише 24 канал.

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Відсвяткував він, правда, без будь-яких правил соціального дистанціювання.

Гол у Чорногорії з центру поля: дивіться відео

У поточній кампанії команда з Подгоріци йде на першому місці з відривом від "синьо-білих" в 18 залікових пунктів. У минулому сезоні чемпіоном стала саме "Сутьєска" – в розіграші 2018/19 "Будучность" відстала від конкурента на 9 очок.

Що відомо про чемпіонат Чорногорії

У лізі беруть участь 12 команд. Чемпіон Чорногорії потрапляє у другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. Другий призер і володар національного кубка потрапляють в Лігу Європи. Клуби, що зайняли 11-е і 12 місця, вилітають у Другу лігу. Найбільш титулованими клубами є "Будучность" і "Сутьєска", у обох по 3 чемпіонства.