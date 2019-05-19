Чорноморець – Карпати: прогноз букмекерів

Битва за виживання в УПЛ обіцяє безкомпромісну сутичку. "Чорноморець" і "Карпати" не мають права на помилку в тридцятому турі першості, коли 21 травня "схрестять зброю" в Одесі.

В цій дуелі немає фаворита.

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• 2,73 – коефіцієнт на перемогу моряків

• 2,75 – коефіцієнт на перемогу зелено-білих левів

• 3,05 – коефіцієнт на нічию



"Чорноморець" – "Карпати"

Утім великої кількості голів від матчу очікувати не варто.

• 2,32 – коефіцієнт на те, що суперники організують щонайменше три м'ячів

• 1,63 – коефіцієнт на тотал менше двох з половиною



Прогноз букмекерів

Попередня дуель суперників завершилась нульвою нічиєю. Останнє ж протистояння "Чорноморця" і "Карпат" у цьому сезоні відбудеться у вівторок, 21 травня, о 17:00 за Києвом.

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