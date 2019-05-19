Чорноморець – Карпати: прогноз букмекерів

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Битва за виживання в УПЛ обіцяє безкомпромісну сутичку. "Чорноморець" і "Карпати" не мають права на помилку в тридцятому турі першості, коли 21 травня "схрестять зброю" в Одесі.

В цій дуелі немає фаворита.

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• 2,73 – коефіцієнт на перемогу моряків
• 2,75 – коефіцієнт на перемогу зелено-білих левів
• 3,05 – коефіцієнт на нічию

Чорноморець – Карпати: прогноз букмекерів
"Чорноморець" – "Карпати"

Утім великої кількості голів від матчу очікувати не варто.

• 2,32 – коефіцієнт на те, що суперники організують щонайменше три м'ячів
• 1,63 – коефіцієнт на тотал менше двох з половиною 

чорноморець карпати
Прогноз букмекерів

Попередня дуель суперників завершилась нульвою нічиєю. Останнє ж протистояння "Чорноморця" і "Карпат" у цьому сезоні відбудеться у вівторок, 21 травня, о 17:00 за Києвом. 

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Теги: Спорт Футбол ФК Чорноморець ФК Карпати Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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