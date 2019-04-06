"Арсенал-Київ" на виїзді переміг "Чорноморець" та загострив боротьбу в УПЛ: відео
У суботу, 6 квітня, київський "Арсенал" переграв одеський "Чорноморець" в рамках 23 туру української Прем'єр-ліги.
Чорноморець – Арсенал-Київ 1:3
Голи: Міссі-Мезу, 5, Вакуленко, 26 (пен.), Оріховський, 37 – Чорній, 62
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Вже на 5 хвилині Підківка вибив м'яч в поле, захисник підслизнувся і Міссі втік від Грачова та обіграв воротаря, який вибіг на перехват, і відправив м'яч у ворота. В середині тайму Міщенко сфолив у власному штрафному і Вакуленко реалізував пенальті, а Оріховський до перерви технічним ударом зробив рахунок розгромним.
В другому таймі "Чорноморець" намагався виправити ситуацію, і навіть зміг скоротити відставання, Чорній переправив м'яч фактично у порожні ворота. Однак в підсумку "Арсенал-Київ" святкував перемогу в матчі.
Після успіху "канонірів" боротьба за збереження прописки в Прем'єр-лізі загострилася до межі – між "Чорноморцем" та "Арсеналом-Київ" всього одне очко різниці.