"Арсенал-Київ" на виїзді переміг "Чорноморець" та загострив боротьбу в УПЛ: відео

У суботу, 6 квітня, київський "Арсенал" переграв одеський "Чорноморець" в рамках 23 туру української Прем'єр-ліги.

Чорноморець – Арсенал-Київ 1:3

Голи: Міссі-Мезу, 5, Вакуленко, 26 (пен.), Оріховський, 37 – Чорній, 62

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Вже на 5 хвилині Підківка вибив м'яч в поле, захисник підслизнувся і Міссі втік від Грачова та обіграв воротаря, який вибіг на перехват, і відправив м'яч у ворота. В середині тайму Міщенко сфолив у власному штрафному і Вакуленко реалізував пенальті, а Оріховський до перерви технічним ударом зробив рахунок розгромним.

В другому таймі "Чорноморець" намагався виправити ситуацію, і навіть зміг скоротити відставання, Чорній переправив м'яч фактично у порожні ворота. Однак в підсумку "Арсенал-Київ" святкував перемогу в матчі.

Після успіху "канонірів" боротьба за збереження прописки в Прем'єр-лізі загострилася до межі – між "Чорноморцем" та "Арсеналом-Київ" всього одне очко різниці.

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