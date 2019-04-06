"Арсенал-Київ" на виїзді переміг "Чорноморець" та загострив боротьбу в УПЛ: відео

12 Читать новость на русском
Чорноморець - Арсенал-Київ: відео голів, огляд матчу УПЛ 2018/2019
Чорноморець – Арсенал-Київ відео голів

У суботу, 6 квітня, київський "Арсенал" переграв одеський "Чорноморець" в рамках 23 туру української Прем'єр-ліги.

Чорноморець – Арсенал-Київ 1:3
Голи: Міссі-Мезу, 5, Вакуленко, 26 (пен.), Оріховський, 37 – Чорній, 62

Читайте також: "Десна" на виїзді обіграла "Олімпік": відео

Вже на 5 хвилині Підківка вибив м'яч в поле, захисник підслизнувся і Міссі втік від Грачова та обіграв воротаря, який вибіг на перехват, і відправив м'яч у ворота. В середині тайму Міщенко сфолив у власному штрафному і Вакуленко реалізував пенальті, а Оріховський до перерви технічним ударом зробив рахунок розгромним.

В другому таймі "Чорноморець" намагався виправити ситуацію, і навіть зміг скоротити відставання, Чорній переправив м'яч фактично у порожні ворота. Однак в підсумку "Арсенал-Київ" святкував перемогу в матчі.

Після успіху "канонірів" боротьба за збереження прописки в Прем'єр-лізі загострилася до межі – між "Чорноморцем" та "Арсеналом-Київ" всього одне очко різниці.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Що треба зробити Порошенку, щоб виграв не тільки він, а й вся країна
сьогодні
3153
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол УПЛ ФК Арсенал-Київ ФК Чорноморець
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Конор МакГрегор: історія успіху
сьогодні 18:30 Конор МакГрегор: історія успіху
Олена Кандяк 33
"Десна" на виїзді обіграла "Олімпік": відео
сьогодні 16:04 "Десна" на виїзді обіграла "Олімпік": відео
101
НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
5 квітня 12:31 НСК "Олімпійський": що відомо про стадіон, де можуть відбутись президентські дебати
861
"Ліверпуль" здолав "Саутгемптон" і повернув перше місце в АПЛ: відео
сьогодні 10:06 "Ліверпуль" здолав "Саутгемптон" і повернув перше місце в АПЛ: відео
252
Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
5 квітня 16:27 Футболістів "Челсі" застали в нічному клубі, Барклі поїхав під ранок: фото
216
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук